FARC ayrılıkçısı 63 gerilla teslim oldu

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Gerilla gruplarının çatışmasına sahne olan Kolombiya’da çatışmanın taraflarından Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. Cephe’ye bağlı 63 kişi, Tibu kasabasında silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin arazi tarama faaliyetleri sırasında 1 ton patlayıcı, 54'ten fazla uzun namlulu silah, iki makineli tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, 25 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdiği ifade edildi. Açıklamada, zorla silah altına alınan 20 çocuğun kurtarıldığı, örgüte ait iletişim ekipmanları ve lojistik malzemelerin de ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Kolombiya Savunma Bakanlığı, savcılık tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyesi 4 liderin ele geçirilmesi için bilgi sağlayanlara 700 bin dolar ödül verileceği duyurdu. ELN ile eski FARC 33. Cephe arasında 16 Ocak’ta başlayan çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 35 bini aşmıştı.