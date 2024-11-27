FARC lideri Trinidad’a ‘af’ talebi: ABD’ye nota verildi

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Kolombiya hükümeti, ABD’nin Kolorado eyaletindeki ADX Florence Cezaevi’nde 20 yıldır tutulan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) liderlerinden Simon Trinidad’ın affedilmesi için ABD Başkanı Joe Bidan’dan talepte bulundu. Asıl adı Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda olan ve "Simon Trinidad" takma adıyla bilinen eski barış müzakerecisinin affedilmesi için ABD yönetimine diplomatik bir nota verildi.

Gustavo Petro hükümeti, Trinidad’ın FARC ile Barış Antlaşması çerçevesinde 2016 yılında kurulan Özel Barış Hukuku (JEP) kapsamında ifade vermesini talep ediyor. Kolombiya’nın Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Trinidad’ın JEP sürecine katkıda bulunabilmesi için başkanlık affı talebiyle 12 Kasım’da ABD yönetimine diplomatik nota gönderildiği bildirildi.

‘SuperMax’ olarak bilinen ADX Florence Cezaevi dünyadaki cehennem olarak adlandırılıyor. Ülkenin en ağır koşullara sahip hapishanesinde 20 yılı aşkın süredir tutulan Trinidad’ın, bu sürenin çoğunu hücrede ve tecritte geçirdiği belirtiliyor.

Birkaç aile üyesi hariç dış dünya ile iletişimi kesilen, kitap okumasına ve yazı yazmasına izin verilmeyen Trinidad’ın affı için sivil toplum kuruluşları uzun bir süredir çağrıda bulunuyor. Trinidad’ın, hüküm ile FARC üyeleri arasındaki barış sürecinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Trinidad, üç ABD askerinin kaçırılmasından suçlu bulunarak 2004’te ABD’ye iade edilmişti. Trinidad, Kolombiya’daki silahlı çatışma yıllarında da yargılanmıştı. Trinidad, 1990’ların ortalarında FARC’ın Karayip Bloku komutanlarından biri olarak kabul ediliyordu. Trinidad, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe döneminde, 2 Ocak 2004’te Choco yönetim bölgesine bağlı Quito kasabası kırsalında yakalanmıştı.