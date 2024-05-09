Farkındalık için engellilerle 3 bin kişilik buluşma

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul, Engelliler Haftası’nda farkındalık yaratmak için büyük bir spor etkinliği düzenleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul, Engelliler Haftası’nda farkındalık yaratmak için 3 bin kişinin katılacağı büyük bir spor etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde engelli ve engelli olmayan tüm sporcuların kaynaşması ve birlikte eğlenmesi amacıyla oyunlar ve yarışmalar organize edilecek.

11 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’den 16.00’ya kadar sürecek etkinliklerde, parkur çalışmaları ve gösteri maçları yapılacak.

4 yaşından büyük sporcuların katılabileceği Engelliler Haftası Spor Etkinliği’nde 750 engelli birey ve 1.000 spor okulu öğrencisi yer alacak. Ebeveynlerle birlikte etkinliğe yaklaşık 3.000 kişinin katılması bekleniyor. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara anı madalyası, tişört ve şort verilecek.

Engelliler Haftası Spor Etkinliği’nde yer verilen branşlar ve çalışmalar şu şekilde olacak: -Tenis temelli koordinasyon-rekreasyon parkurları -Tenis eğitimi ve maçları -Tenis temelli spor parkurları -Açık alan koordinasyon parkuru -Açık alan voleybol maçları -Jimnastik/hareket egzersiz parkuru -Engelli-engelsiz basketbol maçı -Basketbol koordinasyon parkuru -Görme engelliler futbol gösteri maçı -Engelli-engelsiz futbol koordinasyon parkuru -Atletizm koordinasyon parkuru -Diğer etkinlik alanları (Sahnebüs, bilim teknoloji atölyesi, oyun grupları vb.)

ENGELLİLER HAFTASI SPOR ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

12.00 – Alana giriş ve etkinlik başlangıcı

14.15 – Basketbol gösteri maçı

14.45 – Görme engelliler futbol maçı

16.00 – Kapanış