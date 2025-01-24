Farklı bölgelere geçebilir

Haber Merkezi

Türkiye, “iç ve dış tehdit algılamalarını sıralayan ve bunlarla mücadele için gerekli stratejinin temelini oluşturan” Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ni (MGSB) önceki akşam toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) yeniledi. Kamuoyunda "kırmızı kitap" olarak bilinen ve her 5 yılda bir yenilenen belgenin, yapay zekâyı bir tehdit unsuru olarak tanımladığı kaydedilirken Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere vurgu yapıldı.

8 Aralık’ta Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle Suriye’de iç savaşın sona ermesi Türkiye açısından önemli bir kazanım olarak görüldü. Ancak Fırat Nehri’nin doğu kısmında kalan bölgelerde ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ABD ile işbirliği sayesinde varlığını ve etkisini devam ettirmesi Türkiye tarafından önemli bir tehdit kaynağı olarak görüldü.

Türkiye, YPG’yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor ve Suriye’yi bölmeye çalışmakla suçluyor. Suriye’de Esad yönetimini deviren Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara liderliğindeki yönetime tam destek veren Türkiye, ülkenin yeniden istikrarsızlık ve şiddet sarmalı girmemesi gerektiğini mesajını verdi.

MGK toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Suriye’deki yeni yönetimin; devletin egemenliğinin, üniter yapısının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ile ülkedeki tüm etnik, dinî ve mezhebî grupların temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması hususundaki iradesine, Suriye’nin yeniden inşasına, Suriye halkının huzur ve refaha kavuşmasına tam destek verileceği bir kez daha teyit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BİRLİKLER FARKLI BÖLGELERE KAYABİLİR

Dün de Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında TSK birliklerinin Suriye içerisinde ihtiyaçlara göre farklı bölgelerde konuşlanabileceğini açıkladı. Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ve TSK’nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin olarak ise "Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler. Ayrıca, TSK’nın Suriye’deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre; Suriye’de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir" dedi.

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İDDİALARA YALANLAMA

HTŞ başkent Şam’da kurduğu yönetim, ‘Savunma Bakanı’ Murhef Ebu Kasra’nın Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) karşı "güç kullanılacağı” yönünde bir açıklama yapmadığını bildirdi. HTŞ yönetiminin basın müşavirliğinden Rüdaw’a yapılan açıklamada, Kasra’nın SDG ile devam eden müzakerelerden ve "diğer tüm seçeneklere hazırlıklı olunmasından" bahsettiği belirtildi. Şam’da gazetecilere konuşan Kasra’nın “Şu anda SDG ile diyalog kapısı açık ancak gerekirse güç kullanmaya da hazırız” şeklinde açıklama yaptığını servis etmişti.