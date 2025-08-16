Farklı sanat disiplinleri sanatseverlerle buluşacak

Mahir KANAAT

İstanbul Fringe Festival 2025, 19–27 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Festival bu yıl da dans, performans ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra atölye çalışmaları, söyleşiler ve partilere ev sahipliği yapacak. 7. yılında 10 yerli ve 10 uluslararası gösteriye ev sahipliği yapacak olan festival, katılımcılarına disiplinlerarası ve çok kültürlü bir program sunuyor.

Festival, hem yerel hem de uluslararası sanatçılara işlerini sergileyebilecekleri fiziksel bir platform sunarken; sanatçılar ve izleyiciler arasında etkileşim ve işbirliğine zemin hazırlamaya devam ediyor. Atölyeler, partiler ve söyleşilerle dolu bu eşsiz hafta boyunca yeni sanatsal bağlantılar kurmak, farklı ifade biçimlerini keşfetmek ve ilham verici bir deneyim yaşamak mümkün.