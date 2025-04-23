Farklı yollar, ortak mücadele

Emek Servisi

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın kutlama adresi olarak Taksim yerine Kadıköy’ün tercih edilmesine yönelik eleştirilere DİSK’ten yanıt verildi. Yaşanan tartışmalar üzerine DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun imzasıyla yayımlanan açıklamada Kadıköy kararının geniş bir mutabakatla alındığı ifade edildi.

Kararın birlikte alındığı yapıların toplantıda ayrı, kamuoyunda ayrı tutum sergilemesini eleştiren Çerkezoğlu, bu mutabakatın arkasında durduklarını ve politik gerekçelerini anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

İKİ AYRI GÖRÜŞTEN BİRİ

“Taksim 1 Mayıs alanıdır ve bu tartışma bizim için 1977’de kapanmıştır” ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, toplantılarda 1 Mayıs’ı için iki görüş oluştuğunu, ilkinin Taksim’in hedeflenmesi, yasakçı tutumların teşhir edilmesi ve işçi sınıfının iradesinin burada ortaya konması olduğunu, ikinci görüşün ise kitlesel bir 1 Mayıs için yine uzun süredir yasaklı olan Kadıköy Meydanı olduğunu ifade etti.

Çerkezoğlu toplantılarda kitlesel katılımı mümkün kılmak adına Kadıköy’de geniş bir mutabakat olduğunu ifade etti. Açıklamada, “İşçi sınıfının ve emekçi halkların ortak mücadelesi, farklı yol ve yöntemlerin zenginliğinde anlam kazanır. Bu çoğulculuğu saygı ile karşılıyor; eleştiriyi, öneriyi, yaratıcı eylem biçimlerini, bizden farklı yolları denemek isteyenleri mücadelemizin doğal parçası olarak görüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında, en başta da emeğin başkenti İstanbul’da tüm kesimleri 1 Mayıs’a taşımayı olanaklı kılacak bir tercihte bulunduk. Tercihimiz hayatın içinde sınanıyor” denildi.

1 Mayıs için politik hedeflerinin “adalet ve demokrasi mücadelesini emek mücadelesiyle güçlendirmek” olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, “Bu çerçevede 81 ilde ve örgütlenebilen tüm ilçelerde ‘Biz Kazanacağız’ sloganı etrafında olabildiğince kitlesel ve yaygın 1 Mayıslar örgütlemeye karar verdik” dedi.

Türk-İş 1 Mayıs için İstanbul’da Kartal Meydanı’nda olacağını açıklarken DİSK, KESK, TMMOB ve TTB de İstanbul’da 1 Mayıs’ı Kadıköy’de kutlayacaklarını duyurmuştu.