‘Faruk’a Valencia Film Festivali’nde 3 ödül

74. Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştiren Aslı Özge’nin yazıp yönettiği son filmi ‘Faruk’ filmi, İspanya’da düzenlenen 39. Valencia Film Festivalinden En İyi Film, En İyi Senaryo ve Dağıtım ödüllerini kazandı.

Başkanlığını Fransa’nın önemli yapımcılarından Agat Film’in kurucularından Marie Balducchi’nin yaptığı jüri, ‘Faruk’a verilen ödüllerin gerekçesini şöyle açıkladı:

“Hem derinlemesine kişisel hem de evrensel bir yankı uyandıran bir film bulmak nadir bir durumdur. Oy birliğiyle aldığımız bu kararla, belgesel ve kurmaca arasındaki sınırları bulanıklaştıran olağanüstü bir çalışmayı alkışlıyoruz. Hikaye anlatım araçlarına hakimiyetiyle, yönetmen duyguları uyandırma ve hikayesini derinlemesine yansıtma konusundaki ustalığını gözler önüne seriyor. Bu film, unutulmaz bir adamın sıra dışı ruhunu kutlarken bizlere hayatlarımıza ayna tutuyor. Onun sessiz direnci, kendi yaşam koşullarını aşarak hepimizde kalıcı bir iz bırakıyor.”