‘Farz Et Ki Sen Yoksun’ keşfe davet ediyor

Kültür Sanat Servisi

Sanat galerisi Arter’de gerçekleştirilen ilk özel koleksiyon sergisi olan Farz Et Ki Sen Yoksun ziyaretçilerle buluşuyor. Sergi, eser ve nesnelerin çeşitliliği kadar kapsadığı mecralar ve ilişki kurduğu temalar bakımından da geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Ömer Hayyam’ın Rubailer’inde yer alan bir dizeden esinle isimlendirilen ve farklı dönemlerde üretilmiş 600’ün üzerinde sanat yapıtı, işlevsel nesne, nadide eser, mobilya ve kitaptan oluşan sergi, bir koleksiyonun yan yana getirmeler aracılığıyla doğurabileceği bağları keşfetmeye davet ediyor. Selen Ansen’in küratörlüğündeki sergi, Arter’in 4. ve 3. kat galerilerinde görülebilir.