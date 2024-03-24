Fas açıklarında 4 göçmenin cansız bedeni bulundu
Kaynak: AA
Fas'ın güney kıyısı açıklarında Sahra Altı Afrika ülkelerinden 4 göçmenin cesedine ulaşıldığı, 165 düzensiz göçmenin ise kurtarıldığı belirtildi.
Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenlik birimleri, Dahla kenti açıklarında 4 göçmenin cansız bedenine ulaştı.
Ayrıca, bir teknede İspanya idaresindeki Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 165 göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenlere, Dahla limanına nakledilmeden ve akabindeki idari işlemler için Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmeden önce gerekli ilkyardım desteği sağlandı.
Göçmenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.