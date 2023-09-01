Fas, Cezayir kara sularında 2 vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturma açtı

Fas makamlarının, Cezayir kara sularında 2 vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturma açtığı bildirildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'a konuşan bir yargı yetkilisi, ülkenin Saidiyye tatil beldesinden jet ski ile yola çıkan 5 kişiden 2'sinin Cezayir kara sularında öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bindikleri jet ski ile Cezayir kara sularına giren 5 kişiden birinin verdiği ifadelere dayanarak Ucda Başsavcılığı'nın 29 Ağustos'ta olaya ilişkin soruşturma açtığını belirten yetkili, tahminlere göre söz konusu kişilerin denizde yollarını kaybettiklerini dile getirdi.

Fas medyasında 29 Ağustos'ta yer alan haberlere göre, Saidiyye tatil beldesinden jet ski ile çıktıkları gezintide yollarını kaybederek Cezayir kara sularına giren 2 kişi bu ülkenin sahil güvenliği tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Yaşamını yitiren Faslılardan birinin aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da bulunan Bilal el-Kaysi (29), diğerinin ise Abdulali Muşavir (40) olduğu belirtilmişti.

Jet skide bulunan, Fransız vatandaşı bir diğer Faslı ise ülkeye yasa dışı yollarla girdiği suçlamasıyla Cezayir'de gözaltına alınmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Cezayir'de bir vatandaşının öldüğünü, bir vatandaşının ise gözaltına alındığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fas ve Cezayir makamlarıyla temas halinde olunduğu kaydedilmişti.

Cezayir makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.