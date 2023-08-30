Fas, Gabon'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı

Fas, Gabon'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirerek, ülkede istikrarın önemini vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gabon'daki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

"Kardeş ülke Gabon'da istikrarın ve ülke sakinlerinin güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğu" vurgulanan açıklamada, "Fas, ülkenin üstün çıkarları doğrultusunda eyleme geçecek bir perspektife doğru ilerlemek, elde edilen kazanımları korumak, Gabon halkının beklentilerine yanıt vermek için Gabon ulusunun bilgeliğine, gücüne ve ulusal kurumlarına güveniyor." ifadelerine yer verildi.

- Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​