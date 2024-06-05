Fas ile Suudi Arabistan sanayi alanında işbirliğini görüştü

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur ile Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Harif'in sanayi alanında işbirliği konusunu ele aldığı bildirildi.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Rabat'ta gerçekleştirilen görüşmede, sanayide işbirliğini geliştirmenin yollarının masaya yatırıldığı belirtildi.

Mezzur, "Afrika'da gelecek vadeden pazarlara ulaşarak büyük kazançlar elde edilmesi amacıyla işbirliğini geliştirmek için çabaların yoğunlaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fas ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri geliştirmenin önemine işaret eden Mezzur, "karşılıklı ziyaretler ve stratejik ortaklıklar kurulması yoluyla endüstriyel entegrasyonun sağlanması gerektiğini" vurguladı.

Mezzur, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 2 milyar 500 milyon dolara ulaştığı bilgisini vererek, Suudi Arabistan'ın "Arap ülkeleri arasındaki en büyük ticari ortağının" Fas olduğunu kaydetti.

Suudi Bakan Harif ise "iki ülke arasındaki ticaretin ve ekonomik faaliyetlerin hacminin artırılması için her türlü çabanın gösterilmesinin gerekliliğine" dikkati çekerek, otomotiv ve madencilik başta olmak üzere Fas'ın birçok konuda sanayide elde ettiği başarılardan övgüyle söz etti.