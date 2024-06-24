Fas Kralı, Gazze'ye 40 ton tıbbi malzeme gönderilmesi talimatı verdi

Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ne 40 ton tıbbi malzeme gönderilmesi talimatı verdi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in Gazze Şeridi'ne 40 ton tıbbi malzeme gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Yardımların yanık tedavisi, acil cerrahi operasyonlar, ortopedi ve kırık için gerekli ekipmanlar ile temel ilaçları kapsadığı aktarıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı Kudüs Komitesi Başkanı olan Fas Kralı'nın yardım masraflarının büyük bir kısmını bizzat kendisi karşıladığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre, yardımın ramazan ayındaki gıda yardımlarında olduğu gibi bölgeye Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılması planlanıyor.

Fas'tan ramazan ayında Gazze Şeridi ve Kudüs'teki Filistinlilere 40 tondan fazla gıda malzemesi gönderilmişti.