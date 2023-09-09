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Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Yerel gazeteler depremin 6,8, Alman Sismoloji Merkezi 7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Dünya
  • 09.09.2023 03:01
  • Giriş: 09.09.2023 03:01
  • Güncelleme: 09.09.2023 03:09
Kaynak: AA
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Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında 6,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiği aktarıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halkın deprem sonrası sokaklara çıkması yer aldı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde görüntülerde yıkım gerçekleştiği görüldü. 

Öte yandan, Almanya Sismoloji Merkezi Fas'taki depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

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