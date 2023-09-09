Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 1037'ye yükseldi

Fas'ta son yüzyılın en büyük depremi yaşandı. Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının son olarak 1037'ye yükseldiğini açıkladı.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta dün gece 23.10'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde şu ana dek 1037 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı sayısının 721 olduğu belirtildi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin öldüğü, 153 kişinin de yaralandığı bildirildi. TSİ 16.00 sularında gelen son bilgiye göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 1037'ye, yaralıların sayısı 721'e yükseldi.

Fotoğraf: AA

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.

Deprem sonrası halk sokaklara döküldü / AA

PEK ÇOK KENTTE HASAR VAR

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

"El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Fotoğraf: AA

Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.

Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.