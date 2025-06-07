Fas'ta bin 526 kişi hakkında af kararı: Aralarında "terörle bağlantılı" kişiler de var

Fas Adalet Bakanlığı, Fas Kralı 6. Muhammed’in bayram nedeniyle aralarında "terörle bağlantılı" kişilerin de olduğu bin 526 mahkûmu affettiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, hakkında af kararı çıkarılanların bir kısmının cezaevinde, bir kısmının ise serbest durumda olduğu belirtildi.

Affın Krallığın farklı mahkemeleri tarafından hüküm verilen kişiler için geçerli olduğu ifade edildi.

Açıklamada affedilen bin 526 kişinin bin 305’inin cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

"TERÖRLE BAĞLANTILI" 15 KİŞİ YER ALDI

Kral 6. Muhammed’in kararıyla, "ulusal değerlere bağlılıklarını beyan eden ve ideolojik yönelimlerini gözden geçirerek aşırılık ve terörizmi reddettiklerini bildiren" 15 tutuklu da affa dahil edildi.

Fas'ta her yıl dini bayramlar öncesinde geleneksel olarak af kararı alınabiliyor. Bu kararlar, Kral’ın anayasal yetkileri çerçevesinde, "toplumsal barışı güçlendirmeyi ve yeniden topluma kazandırmayı" amaçlıyor.