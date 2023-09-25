Fas'ta deprem bölgelerindeki enkaz kaldırma ve imar çalışmalarını hükümet yürütecek

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen depremde zarar gören binaların enkazının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden inşası için zemin iyileştirilmesinin Teçhizat ve Su Bakanlığı tarafından yapılacağı bildirildi.

Teçhizat ve Su Bakanı Nizar Bereke, yerel haber sitesi SNRT News'te yer alan açıklamasında, depremde zarar gören evlerin tespit ve sayımı için İçişleri Bakanlığı, Teçhizat ve Su Bakanlığı ile belediyelerin temsilcilerinden oluşan ortak komitelerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bakan Bereke, yıkılan evlerin enkazının kaldırılması, yıkılma ihtimali olan özel ya da kamu binalarının yıkılması, enkazların çevre şartları göz önüne alınarak uygun mekanlara nakledilmesi ve evlerin yeniden inşası için zeminin iyileştirilmesinin Teçhizat ve Su Bakanlığı tarafından yapılacağını söyledi.