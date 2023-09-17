Fas'ta depremin onuncu gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Fas'ta meydana gelen yıkıcı depremin onuncu gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma ekipleri depremden etkilenen bölgelerde enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek dağlarda kurulu köyler arasındaki mesafe ve yolların engebeli olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırsa da acil durum kuruluşları uzak bölgelere tıbbi ve insani yardım ulaştırmak için mücadele veriyor.

Fas ordusu, depremin yaşandığı bölgelerin çevresinde eğitimin devam edebilmesi için okul çadırları kurarken, vatandaş ve güvenlik personelinin katılımıyla kan bağışı kampanyaları da devam ediyor.