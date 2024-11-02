Fas'ta düzenlenen İsrail protestolarında Macron karşıtı sloganlar atıldı

Fas'ın pek çok kentinde İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Lübnan'a destek için gösteriler düzenlenirken, göstericilerin İsrail'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar atması dikkati çekti.

Ümmetin Sorunlarına Destek Heyetinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Lübnan ve Gazze'ye destek amacıyla 56 kentte düzenlenen 110 gösteriye binlerce kişi katıldı.

İsrail'in devam eden katliamlarına tepki gösteren Faslılar, Lübnan ve Gazze'deki direnişi destekleyen sloganlar attı.

Filistin ve Lübnan bayraklarının taşındığı gösterilerde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fas Meclisindeki açıklamalarına da tepki gösterildi.

Göstericiler Macron'un söz konusu açıklamalarını kınayan sloganlar attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fas Meclisinde 29 Ekim'de yaptığı konuşmada Hamas'ı "terörist" ve "barbar" şeklinde nitelendirmişti.