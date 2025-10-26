Fas'ta Z kuşağı eylemleri: Protestolar yeniden başlayacak

Fas’ta eylemlerine ara veren "Gen Z 212 Hareketi" öncülüğünde düzenlenen gösteriler yeniden başlıyor.

27 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında benzer protestoların ardından eylemlerine ara veren "Z kuşağı" protestolarının öncüsü kabul edilen "Gen Z 212 Hareketi", gösterilerin artık her cumartesi ve pazar yapılacağını duyurdu.

Gençler ayrıca eğitim ve sağlık sistemlerinde reform yapılmasını, yolsuzlukla mücadeleyi ve önceki protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

"ÖZGÜRLÜK, ONUR, SOSYAL ADALET"

Cumartesi günü başkent Rabat, Kazablanka ve Tanca gibi şehirlerde toplanan yüzlerce genç, "tutuklulara özgürlük", "özgürlük, onur, sosyal adalet" sloganları attı.

Son haftalarda hükümet, sağlık ve eğitim alanlarındaki reform projelerini hızlandırarak protestoların ana taleplerine yönelik somut adımlar atmayı hedefliyor.