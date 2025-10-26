Fas'ta Z kuşağı eylemleri: Protestolar yeniden başlayacak
Fas’ta "Gen Z 212 Hareketi" öncülüğünde düzenlenen gösterilerde gençler, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Eylemlerine ara veren gençler gösterilerin artık her cumartesi ve pazar yapılacağını duyurdu.
Fas’ta eylemlerine ara veren "Gen Z 212 Hareketi" öncülüğünde düzenlenen gösteriler yeniden başlıyor.
27 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında benzer protestoların ardından eylemlerine ara veren "Z kuşağı" protestolarının öncüsü kabul edilen "Gen Z 212 Hareketi", gösterilerin artık her cumartesi ve pazar yapılacağını duyurdu.
Gençler ayrıca eğitim ve sağlık sistemlerinde reform yapılmasını, yolsuzlukla mücadeleyi ve önceki protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.
"ÖZGÜRLÜK, ONUR, SOSYAL ADALET"
Cumartesi günü başkent Rabat, Kazablanka ve Tanca gibi şehirlerde toplanan yüzlerce genç, "tutuklulara özgürlük", "özgürlük, onur, sosyal adalet" sloganları attı.
Son haftalarda hükümet, sağlık ve eğitim alanlarındaki reform projelerini hızlandırarak protestoların ana taleplerine yönelik somut adımlar atmayı hedefliyor.