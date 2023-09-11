Fas'taki depremde ölenlerin sayısı yükseliyor

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi.

Fas'taki yıkıcı depremde yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldiği açıklandı.