Fas’ın birçok kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmetin Sorunlarını Destekleme Derneğinin çağrısıyla ülkenin birçok kenti geniş katılımlı gösterilere sahne oldu.

Göstericiler, Gazze'deki sivillerin hedef alınması konusundaki sessizliğinden ve İsrail'e desteğinden dolayı Batı'yı eleştiren sloganlar attı.

"Gazze'deki mücadeleye selam", "Halk, normalleşme istemiyor" şeklinde sloganlar atan göstericiler, İsrail ile normalleşmeye karşı olduklarını ifade ederek Rabat'taki İsrail İrtibat Bürosunun kapatılması çağrısında bulundu.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi.

Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.