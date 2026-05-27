Fas’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Teknik direktör Mohamed Ouahbi tarafından belirlenen 26 kişilik listede dikkat çeken eksikler yer aldı. Takımın son yıllardaki önemli isimlerinden Hakim Ziyech, Sofiane Boufal ve Yusuf En-Nesyri kadroya davet edilmedi.

Fas, Dünya Kupası’nda C Grubu’nda Brezilya, Haiti İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Kadroda Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen isimler dikkat çekti. Savunmada Eşref Hakimi ve Noussair Mazraoui öne çıkarken, orta sahada Sofyan Amrabat ile Bilal El Khannouss takımın önemli parçaları arasında yer aldı.

Hücum hattında ise Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi ve Soufiane Rahimi Fas’ın gol yollarındaki en önemli kozları olacak.

Kalede ise Yassine Bounou takımın en güvendiği isimlerden biri olarak kadroda yer aldı.