‘Faşist Lider’e adli kontrol tedbiri

Haber Merkezi

Atılım gazetesindeki bazı yazı ve haberlerde yer alan "Faşist lider, Şef Erdoğan" ifadeleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri, 31 Ocak’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı’nda Atılım gazetesinin "Zindanlarda değil sokaklarda buluşalım" manşetiyle çıkan 204’üncü sayısının dağıtımını yaptı.

Dağıtım sonrası 2 kişi gazetenin bazı yazı ve haberlerinde, "Faşist lider, Şef Erdoğan" ifadeleri bulunması nedeniyle gözaltına alındı. Karakola giden avukat Sezin Uçar da aynı suçlamadan gözaltına alındı. 3 kişi daha sonra sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.