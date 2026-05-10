Faşist provokasyonun ardından hedef gösterilmişlerdi: Ankara'da gözaltına alınan 6 öğrenciden 2'si hakkında tutuklama talebi

ODTÜ’de geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen İlkay Akkaya konserinde, "bayrağa saldırı" iddialarıyla servis edilen provokasyon girişiminin ardından gözaltına alınan öğrenciler bugün adliyeye sevk edildi. 8 Mayıs günü evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan 6 öğrencinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

6 kişinin 2'si hakkında tutuklama talep edilirken, 4 kişi ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

ORGANİZE HEDEF GÖSTERME VE GÖZALTI SÜRECİ

Konser sırasında yaşananların ardından, öğrenciler Zafer Partisi ile ilişkili olduğu öğrenilen "İstiklal Kadınları Hareketi" isimli oluşum başta olmak üzere faşist gruplar tarafından sosyal medya üzerinden organize şekilde hedef gösterildi. Söz konusu oluşumun "Bu gece gözaltı haberlerini bekleyin" paylaşımından kısa süre sonra, 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece yapılan ev baskınlarıyla öğrenciler gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 kişi, bugün öğle saatlerinde Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Savcılık 6 öğrenciden 2'si hakkında tutuklama talep ederken, kalan 4 kişiyi adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk etti.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Bahar Şenliği’nin ilk gününde Devrim Stadyumu'nda düzenlenen İlkay Akkaya konserinde, tribündeki bir grup dev Türk bayrağı açarak sanatçıyı yuhalamış ve sahneye cam şişeler fırlatmıştı. Kurt işareti yapan gruba stadyumdaki öğrenciler "ODTÜ faşizme mezar olacak" sloganlarıyla karşılık vermiş, üniversitenin özel güvenlik birimlerinin müdahale etmeye çalıştığı olayda saldırgan grup öğrencilerin müdahalesiyle Devrim Stadyumu'ndan dışarı çıkarılmıştı.

Yaşanan olayların ardından T24'e açıklamalarda bulunan sanatçı İlkay Akkaya, "Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Fakat tam ortada yer alan kocaman bayraklı bir grup, bayrağın altından yuhalamaya başladı. 7'nci şarkıma geldiğimde yukarıdan aşağıya cam şişeler atılmaya başlandı ve kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup açıkça provoke etmeye çalıştı" demişti.