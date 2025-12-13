Faşist saldırılar artıyor

Haber Merkezi

Ankara Üniversitesi’nde faşist grupların öğrencilere saldırıları devam ediyor. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) önceki gün öğrencilere saldıran faşist çeteler, yine aynı günün akşamı yurduna giden bir üniversitelinin önünü kesti. Saldırıya uğrayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırganların saldırı anına dair video kaydını sosyal medyada “Daha yeni başlıyoruz” açıklamasıyla paylaştığı görüldü.

Öğrenciler saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Dün akşam saatlerinde Ankara Tahsin Banguoğlu KYK Yurdu önünde bir arkadaşımıza 15 kişilik faşist grup tarafından alçakça pusu atılmıştır. Aylardır yemekhane ve kütüphaneye dair en meşru taleplerimizi örgütleyen DTCF öğrencileri olarak AKP-MHP aparatı faşist çeteleri çok iyi tanıyoruz. Tekrarlıyoruz, biz bu yola dönmeye çıkmadık! Tüm ilerici, devrimci-demokrat, cumhuriyetçi kurumları ve arkadaşlarımızı bu çetelere karşı birleşmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan üniversite yemekhanesinin pahalılığı ve kütüphane saatlerinin düzenlenmesi için aynı gün okulda pankart asan öğrencilere bir grup faşist saldırdı. Okula çok sayıda çevik kuvvet ekibi girdi.