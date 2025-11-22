Faşistler saldırdı yetkililer izledi

Son aylarda öğrenci taleplerinin, gençlik sorunlarının dillendirildiği Ankara’daki üniversitelerde art arda faşist saldırılar yaşanıyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi’nde öğrencilerin yemekhane ve kütüphane taleplerine yönelik başlayan saldırılar, yerleşke içinde muşta, pala kullanılan şiddet hareketlerine kadar vardı.

Son olarak aralarında kadınların da bulunduğu DTCF öğrencilerine ve ardından Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi’nde eğitim gören öğrencilere yönelen, yerleşke dışında da kalabalık gruplar halinde gerçekleştirilen saldırılara dair üniversite yönetimleri sessizliğini koruyor.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Son zamanlarda Ankara’da gerçekleştirilen faşist saldırılar şöyle:

21 Ekim: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, yemekhanede öğle ve akşam yemeği fiyatlarının eşitlenmesi ve kütüphane saatlerinin ileri alınması için bildiri dağıttı. Bu bildiri çalışmasına önce güvenlik müdahale etti, ardından da faşist çeteler saldırdı.

23 Ekim: İlerleyen günlerde okullarına gelen öğrenciler, aynı çetelerin faşist provokasyonuyla karşılaştı. Bildiri dağıtımına katılan bazı öğrencilere kalabalık şekilde muşta kullanarak saldıran çeteler, saldırılarını gün boyu sürdürdü.

27 Ekim: DTCF öğrencilerinin artan baskılara, provokasyonlara karşı yemekhane ve kütüphaneyle ilgili taleplerini büyütmek için gerçekleştirecekleri basın açıklamasının yapılacağı sırada kendilerine “Hacettepe Ülkücü Teşkilatı (HÜT)” adı veren bir grubun “devir teslim töreni” yapacağı öğrenildi.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri; daha önce öğrencilere yüzlerini maskeyle kapatarak yurt odalarında saldıran, Ülkü Ocakları’yla bağlantılı olduğu iddia edilen ve üniversite yönetimi tarafından “uyarılan” bu gruba karşı basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldi. “Törenin” yıllardır faşistlerce “kendilerine ait bir masalarının” bulunduğu söylenen Nacho Kafe’de yapılacağı öğrenildi. “Tören” sırasında öğrencilere yönelik provokasyonlarını sürdüren HÜT mensupları, karşılıklı gerilimlerin ardından yüzlerini maskeyle kapatarak öğrencilere kesici ve delici aletlerle saldırdı. Pala kullanılan saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavi altına alındığı Bilkent Şehir Hastanesi önünde bekleyen öğrenciler gözaltına alındı, 5 öğrenci tutuklamaya sevk edilmelerinin ardından serbest bırakıldı.

6 Kasım: Hacettepe Üniversitesi’ndeki palalı saldırının ardından gerginlik sürerken okul içinde, dışında ve sosyal medyada öğrencileri tehdit eden faşist çeteler, sınavlarının ardından yerleşkeden ayrılan öğrencilere kalabalık bir grup halinde saldırdı. Aralarında kadınların da bulunduğu az sayıda öğrenciye saldıran çetelerin, ilerleyen saatlerde ise sosyal medya üzerinden “silahlı” tehdit paylaşımı yaptığı iddia edildi.

14 Kasım: Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde ise Mülkiye Teşkilatı adlı bir grup, okula yakın bir metro istasyonunda öğrencilere saldırdı. Bir sonraki gün ise Mülkiye Kantin’inde oturan bir grup öğrenciye toplu halde gerçekleştirilen saldırıların görüntüleri paylaşıldı. Saldırıların ardından Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde eğitim gören öğrenciler, akademisyenlerin ve milletvekillerinin de katılımıyla “Faşizme karşı bir aradayız” diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

20 Kasım: Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nün vize haftasında da faşist saldırılar devam etti. Okul içinde toplanan faşist çeteler sınava giren öğrencilere soda şişeleri ve taş fırlatarak saldırdı. İlerleyen saatlerde kantinde oturan öğrencilere tekrar saldırma girişiminde bulunan çeteler Kulis Kafe’nin camlarını da kırdı.

ÜNİVERSİTE SESSİZ

Üniversitelerde satır, pala gibi kesici ve delici aletlerle gerçekleştirilen faşist saldırılar, kampüs dışında da devam ediyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, sınavlarının ardından okullarından çıktıklarında toplu bir saldırıya maruz kaldı. Kalabalık bir erkek grubunun az sayıda öğrenciye saldırmasıyla darp edilen kadın öğrenciler darp raporu aldı. Alınan darp raporlarına rağmen, saldırganlar hakkında ne üniversite yönetiminin ne de kolluk kuvvetlerinin adım attığını belirten bir öğrenci, “Kampuslarımızda özgür üniversite ortamı hedef alınıyor. Kökü dışarıda, amaçları herkesçe bilinen, siyasi bağlantılı çeteler sadece nitelikli beslenmek isteyen, iyi eğitim almak isteyen gençlere, kadınlara saldırıyor” şeklinde konuştu.

Artan muştalı, planlı ve provokatif saldırılarla ilgili Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Dekanlığı sessizliğini koruyor. Hacettepe Üniversitesi yönetimi ise yaptığı açıklamada palalı saldırganların okula izinsiz şekilde giriş yaptığını kabul etse de saldırıya uğrayan ve beslenme hakkı için mücadele eden öğrencileri “Huzur ortamını sabote etmeye çalışan çevreler” olarak nitelendirdi.

Daha önce gerçekleştirdikleri saldırılar yüzünden “Hacettepe Ülkücü Teşkilatı” hakkında açıklama yapma gereği duyan Hacettepe Üniversitesi, aynı grubun okul içinde provokatif bir etkinlik düzenleyeceğinin bilinmesine rağmen önlem alınmamasına güvenlik konusundaki yetkisinin sınırlı olması ile açıkladı.

Beytepe’de gerçekleştirilen saldırıdan yalnızca birkaç hafta önce rektörün talimatıyla yerleşkeye sokulan çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındıklarını belirten öğrenciler, “Biz yalnızca temel yaşam haklarımız için bir araya geldiğimizde bütün kampüsü polislerle dolduran kayyum rektör, okula izinsiz şekilde girildiğinde, palalar sokulduğunda sorumluluğu olmadığını iddia ediyor. Elinde pala tutan saldırganların sırtını sıvazlayan güvenliğin üst arama yetkisi olmadığını söylüyor. Bu kabul edilemez” dedi.