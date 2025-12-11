Faşistler yine DTCF öğrencilerine saldırdı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) faşist çeteler yine öğrencilere saldırdı.

Üniversite yemekhanesinin pahalılığı ve kütüphane saatlerinin düzenlenmesi için okulda pankart asan öğrencilere bir grup faşist saldırdı.

Okula çok sayıda çevik kuvvet ekibi girdi.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

“Öğrenci iradesi teslim alınmaz” yazılı pankart asan öğrencilerin yapyığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Geçtiğimiz haftalarda yemekhane ve kütüphane için bir imza kampanyası başlatmıştık. Çok sayıda öğrenci arkadaşımız bu imza kampanyasına destek verdi. Biz bu imzaları Dekanlık’a sunduk. Ancak Dekanlık çeşitli sebeplerden dolayı kabul etmedi. Biz mücadelemize devam edeceğiz."