Faşistlerden kadın öğrencilerin 8 Mart yürüyüşüne saldırı

Ebru ÇELİK

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) 20 kişilik kadın öğrenciler tarafından 7 Mart’ta 8 Mart Kadınlar Günü için yürüyüş düzenlendi. Kadın öğrencilerin aktardığına göre, yürüyüşe ilk olarak okul yönetiminden engelleme geldi. Okul yönetiminin yasak gerekçesi ise "Kürtçe slogan atmak, Kürtçe döviz taşımak" oldu.

Bunun üzerine öğrenciler hazırladıkları Kürtçe dövizleri taşıyamadıklarını belirtti. İkinci yasak ise yürüyüş güzergâhı oldu. "Sizi orada koruyamayız" gerekçesiyle yürüyüş güzergâhı okul yönetimi tarafından sınırlandırıldı.

Öğrenciler tüm denilenlere uymasına rağmen Kürtçe dövizle fotoğraf çektirmek istedikleri için ülkücü faşistler tarafından saldırıya uğradı.

BirGün’e konuşan GTÜ kadın öğrencileri, yaşananları şöyle anlattı:

"Kürtçe döviz taşımak yasaklandı, biz yasaklamalara karşı çıkmadık, hiçbir taşkınlık çıkartmadık. İçimizden bir kadın arkadaşımız basın açıklamamızı yaptıktan sonra hazırladığı Kürtçe dövizle fotoğraf çekilmek istedi. Ülkü Ocakları Başkanı diye bildiğimiz bir erkek öğrenci ‘Ben okulumda Kürtçe döviz taşıtmam, slogan attırmam’ diyerek arkadaşımıza saldırdı, dövizini yırttı. Araya arkadaşlarımız ve polisler girerek saldırganı uzaklaştırdı. Bir önceki gün ise saldırgan kişi sosyal medya hesabından ‘Yarın yapılacak gösteri terör propagandasıdır’ paylaşımı yaptı. Saldırısının ardından ise ‘Dün olduğu gibi bugün de terör propagandasına geçit vermedik. Yarın da aynı azim ve kararlılıkla dimdik durmaya devam edeceğiz' diye paylaştı."

"SALDIRILARA KARŞI SUSMAYACAĞIZ"

GTÜ kadın öğrencileri saldırı sonrasında yaptıkları açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Yürüyüşümüz etkili ve kararlı geçti. Ancak her fırsatta sesimizi bastırmak isteyenler her zaman olduğu gibi devreye girdi. Dövizimizi yırtarak bize saldıranlara karşı susmayacağız. Kadınlar istediği dövizle fotoğraf çeker buna karışamaz, bizimle mücadele edemezsiniz. Kadın dayanışması sürüyor. Mücadelemiz devam ediyor. Özgürlük kadınlarda."