Faşistlere geçit yok

İlayda SORKU

21 Mayıs’ta Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu’nda, gerçekleştirecekleri “Özgürlük Yürüyüşü” için afiş asan öğrencilere faşist bir grup saldırdı. Fiziksel şiddetin de kullanıldığı saldırının ardından kampusa çevik kuvvet polisi girdi. Saldırıyı püskürten öğrenciler gece boyunca oturma eylemi yaptı.

Öğrencilerin bugün düzenleyeceği “Özgürlük Yürüyüşü” saat 19.30’da Beytepe Stadyumu’nda başlayacak. Saat 20.00’de ise yazılama eylemiyle stadyum zeminine mum ışığıyla “özgürlük” yazılacak.

Eylem hazırlığı yaparken saldırıya uğrayan öğrencilerden Ezel, yaşananları şöyle anlattı: “Biz dört kişi tutsak arkadaşlarımıza özgürlük için gerçekleştireceğimiz eylemin afişini asarken, faşist olduğunu bildiğimiz iki kişi süreç boyunca bizi takip etti ve akabinde afişleri yakarak yok etmeye çalıştı. Başta yalnızca sözlü bir münakaşa yaşadık. Anayasal düzeyde bunun yasak olduğunu savundular. Biz de bunun anayasal hakkımız olduğunu söyledik. Sonra diğer arkadaşlarını çağırdılar. Biz dört kişiyken onlar bir anda 30 kişi oldular. Biz de diğer arkadaşlarımıza haber verdik. Onlar gelene kadar faşistler bize küfürler etti.”

Saldırıda yaralanan öğrenciler oldu.

MUŞTAYLA SALDIRDILAR

“Bir süre sonra yaklaşık 15 kişi çete halinde üzerimize yürüdüler” ifadeleriyle sözlerini sürdüren Ezel, “Sanki küfreden bizmişiz gibi davranarak bize saldırdılar. O esnada bir arkadaşımızın suratına muştayla vurdular” dedi.

Kalabalığın büyüdüğünü ve öğrencilerin kendileriyle dayanışma gösterdiğini belirten Ezel, grubun daha önce de benzer saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Arbedenin sürmesiyle okula çevik kuvvet polisinin ve TOMA’ların geldiğini aktaran Ezel, “Çevik kuvvet bizim karşımıza dikildi. Barikat kurarak bizi geri iteklediler ve saldırganlar için güvenli bir koridor oluşturdular” ifadelerini kullandı.

Ezel, “Gece saat 2’ye kadar dayanışmak için oturma eylemine devam ettik” dedi.

Diğer öğrencilerin dayanışmaya geldiğine dikkat çeken Ezel, “Biz bu faşistleri kampustan göndereceğiz. Onlar bu kampustan gidene kadar, şiddetleri ve tacizleri son bulana kadar asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

GERİCİLER KORUNDU

Saldırıya uğrayan öğrencilerden Mehmet ise, “Bu faşist çete kendini Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı olarak tanımlıyor ve Ülkü Ocakları’yla bağlantı halindeler” dedi.

Mehmet, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşanan arbedenin ardından okula giren çevik kuvvet polisi bu gerici, faşist ve homofobik çeteyi koruma altına aldı ve bize müdahale etti. Kalkanlarla üzerimize geldiler. Yerlere düşen, darp edilen kadın arkadaşlarımız oldu. Olayların ardından gece nöbeti başlattık.”

Mehmet, sözlerini şu çağrıyla sonlandırdı: “İçeride haksız yere kalan devrimci tutsakların, devrimci arkadaşlarımızın yanında oluyoruz. Tüm Hacettepe Üniversitesi öğrencilerini eyleme bekliyoruz.”