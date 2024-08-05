Faşistlere gün doğdu

İngiltere’de üç çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırı sonrası faşist grupların gösterileri tüm ülkeye yayılıyor. Protestolar “göçmen avına” dönüşürken aşırı sağcılar polisle çatıştı. Başbakan Starmer, şiddetin dozunu giderek artıran ırkçı gruplara karşı polise tam yetki verdi.

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İngiltere’de geçen hafta üç kız çocuğunun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından başlayan “göçmen karşıtı protestolar” büyüyor.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da eden eylemlerde en az 100 kişi gözaltına alındı. Birçok dükkân ve aracın ateşe verildiği gösteriler faşistlerin “göçmen avına” dönüştü. Sosyal medyadaki görüntülerde göstericilerin göçmenlere saldırdığı görüldü.

Ülkenin kuzeybatısındaki Southport kasabasında geçen pazartesi günü bir dans atölyesine düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunu öldüren kişinin “İslamcı bir göçmen” olduğunun iddia edilmesiyle aşırı sağcı grupları sokağa döktü. Sekizi çocuk 11 kişinin de yaralandığı saldırıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle 17 yaşındaki bir erkek “öldürme” ve “cinayete teşebbüs” şüphesiyle gözaltına alındı. Polis olayın “terörle bağlantılı olmadığını” aktarırken saldırganın yaşı nedeniyle isminin AÇIKLANMAMASI sosyal medyada spekülasyonlara neden oldu.

SÖYLENTİLER FİTİLİ YAKTI

Başta saldırıyı gerçekleştiren kişinin "Ali" adında bir mülteci olduğu ve "İngiltere'ye bir yıl önce geldiği" şeklinde yanıltıcı haberler kamuoyuna yansıdı. Ancak daha sonra ismi Axel Muganwa Rudakubana olarak açıklanan Ruanda kökenli saldırganın Galler’in başkenti Cardiff’te doğduğu, 2013’te Southport’a yerleştiği belirtildi.

Salı günü Southport’ta başlayan ilk olaylarda bir cami hedef alındı. Polis, aşırı sağcıların saldırganın “İslamcı” olduğu söylentisi ile harekete geçtiğini belirtirken İslamofobik ve göçmen karşıtı organizasyon İngiliz Savunma Birliği'ne (EDL) işaret etti. Saldırının olduğu bölgede hafta boyunca düzenlenen gösterilerde birçok kişi gözaltına alınırken hafta sonunda protestolar ülke geneline yayıldı. Londra, Liverpool, Leeds ve Manchester’ın da aralarında olduğu çeşitli kentlerde aşırı sağcılar gösteriler düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, göstericilerin Liverpool'daki nehrin kıyısında toplanarak, "Mülteci teknelerini durdurun" sloganı attığı görüldü. Ülkenin üçüncü büyük kenti Machester’daki gösterilerde ise "Çocuklarımızı kurtarın" pankartları taşıyan protestocular, "Faşizme hayır", "Irkçılığa hayır" pankartları taşıyan ırkçılık karşıtı göstericilerle karşı karşıya geldi.

BBC’nin haberine göre çarşamba günü Başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Street yakınlarında aşırı sağcılarla polis çatıştı, 100’den fazla kişi gözaltına alındı. Cuma akşamı ülkenin kuzeydoğusundaki Sunderland’de yüzlerce gösterici sokaklara indi, şehrin “ciddi düzeyde şiddet eylemlerine” sahne olduğu açıklandı.

Polis memurları, Sunderland’de toplanan aşırı sağcıların şiddet eylemine müdahale ettiği esnada bir grup da şehir merkezindeki polis karakolunu ateşe verdi. Ülke çapındaki gösterilerde onlarca polis yaralandı.

POLİSE TAM YETKİ

Başbakan Keir Starmer, şiddet olaylarının bastırılabilmesi için, polis güçlerinin istihbarat paylaşmasına izin veren yeni bir ulusal programı hayata geçireceğini duyurdu. Protestoların ifade özgürlüğü ile alakası olmadığını belirten Starmer, “aşırılık yanlısı hareketlere” ve “topluma nefret tohumu ekenlere” karşı harekete geçileceğini kaydetti.

‘BEDELİNİ ÖDEYECEKLER’

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise X hesabından yaptığı açıklamada, "Polise saldıran ve sokaklarda kargaşayı körükleyen suçlular, şiddet ve haydutluklarının bedelini ödeyecek" ifadesini kullandı. Cooper, polisin, mümkün olan en güçlü şekilde olaylara müdahale etmek ve yasaların tüm gücünü kullanması için hükümetin tam desteğine sahip olduğunu bildirdi.

IRKÇI GRUP EYLEMLERİN ARKASINDA

İngiltere’deki şiddet olaylarının başlamasına sebep olan söylentileri yayarak protestoların fitilini ateşlediği belirtilen ırkçı hareket İngiliz Savunma Birliği (EDL), “Tommy Robinson” takma adını kullanan aşırı sağcı Stephen Yaxley-Lennon tarafından kuruldu. BBC’ye göre daha önce birçok göçmen karşıtı eylemin arkasında olan EDL resmi olarak dağılmış olsa da ülkede hala on binlerce destekçisi bulunuyor. Yaxley-Lennon, göçmen karşıtı mesajlarını sosyal medyadan yayıyor.