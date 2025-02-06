Faşistlere yer yok

Serdar Paulo ERDOST / VİYANA

Avusturya’da on binlerce kişi, radikal sağcı, ırkçı Özgürlük Partisi (FPÖ) ve muhafazakâr merkez sağ Halk Partisi’nden (ÖVP) oluşacak olası bir hükümete karşı başkent Viyana’nın merkezinde bir kez daha bir araya geldi. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, önceki gün Başbakanlık önünden Belediye Sarayı’nın karşısında bulunan ÖVP genel merkezine kadar düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 35 bin kişi katıldı.

PROTESTOLARIN ARKASI KESİLMİYOR

Gösterilerin yapıldığı 4 Şubat, ilk ÖVP ve FPÖ federal koalisyon hükümetinin kuruluşunun 25’inci yıldönümü olması nedeniyle de özel bir tarih. Muhafazakâr ÖVP ile sağcı popülist FPÖ arasında şu anda da koalisyon hükümeti için görüşmeleri sürdürüyor. Yaklaşık bir ay önce, koalisyon görüşmelerinin başlangıcında, on binlerce protestocu Viyana ve diğer Avusturya şehirlerinde sokaklara çıkmıştı.

Önceki gün Başbakanlık önünde başlayan gösterilerde sivil toplum kuruluşları sözcüleri olan IG Bildende Kunst'tan Sheri Avraham ve Queerbase'den Marty Huber‘in “Biz güvenlik duvarı olarak buradayız, siz neredesiniz? FPÖ başkanı Herbet Kickl’e hayır diyoruz” sözleri, göstericilerin ortak paydasını yansıttı. Çok sayıda katılımcı taşıdıkları dövizlerde, ırkçı, radikal sağcı FPÖ'nün hükümette yer alması durumunda özellikle kadınların ve azınlık haklarının tehlikeye gireceğinden endişe duyduklarını dile getirdi. Konuşmacılar, basın, bilim, düşünce özgürlüğünün, yazım ve kültür dünyasının son derece kısıtlanacağını vurguladılar. Ayrıca, bütçe tasarrufunun yükünün ücretlilere yükleneceği de haksız bir önlem olarak öfkeye yol açarken eylemciler, “Başlangıçta taciz olarak başlayan şey, yoksulluk riski altında olanların suçlulaştırılmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı

Katılımcılar, homofobi, transfobi, antisemitizm veya ırkçılık gibi “her türlü ayrımcılığa” karşı durdular. “Sağa Karşı Büyükanneler” hareketinden bir eylemci “tarihin tekrar edeceğinden ve Avusturya’nın faşist bir devlete dönüşeceğinden korktuklarını” dile getirdi. Organizatörler konuşmalarında “Alerta, alerta, antifaşist!” ve “Bütün Viyana FPÖ'den nefret ediyor” gibi tanıdık sloganları kullandı. 5 Şubat 1995 gecesi faşist Franz Fuchs'un Oberwart'ta bombalı saldırıyla katlettiği dört Roman da anıldı.

Protesto gösterisi, ÖVP Genel Merkezi önünde yapılan bir mitingle son buldu. Tam bu sırada, FPÖ ve ÖVP‘li müzakereciler arasında sürtüşmeler nedeniyle “koalisyon görüşmelerine ara verildiği” söylentileri bir alev topu gibi yayıldı. Protestoya kısa da olsa bir zafer duygusu hâkim oldu. Ancak daha sonra her iki partide da bunu yalanladı, ÖVP “zor bir süreçten” söz ederken görüşmelere devam edeceğini belirtti. Öyle bile olsa, koalisyon görüşmeleri artık ilk ağır yarayı almış görünüyor.