Faşizm, bir daha asla

Haber Merkezi

Naziler’in kurduğu Auschwitz Birkenau toplama kampının Sovyet Kızılordusu tarafından kurtarılmasının üzerinden 80 yıl geçti. 27 Ocak 1945 günü Auschwitz’e giren Kızılordu kamptaki 7 bin civarındaki tutsağı özgürlüğüne kavuşturmuştu.

Avrupa’dan 1,3 milyon kişinin yerleştirildiği Auschwitz-Birkenau’da 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Polonya’nın güneyindeki Auschwitz kampı Nazi Almanyası tarafından 14 Haziran 1940’da inşa edilmişti

Auschwitz, toplama kampları arasında en büyüğü ve en fazla ölümün kaydedildiği kamp olarak biliniyor. 27 Ocak Uluslararası Holokost’u Anma Günü (Yahudi Soykırımı) olarak anılıyor.