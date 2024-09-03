Faşizm korkusu dört bir yanı sardı

Almanya’da aşırı sağ deprem yaşanıyor. Aşırı sağcı faşist Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) doğudaki eyaletlerden Thüringen’de birinci, Saksonya’da ise az bir farkla ikinci olması ülkeyi karıştırdı. Thüringen’in başkenti Efurt’ta halk sokaklara çıkarken Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz, Thüringen’de birinci, Saksonya’da ikinci olan AfD ile koalisyon yapılmaması çağrısında bulundu. Scholz, "Ülkemiz bu sonuçlara alışamaz, alışmamalıdır. AfD Almanya’ya zarar veriyor. Ekonomiyi zayıflatıyor, toplumu bölüyor ve ülkemizin itibarını yok ediyor" dedi.

Eyalet seçimlerinin sonucunu "acı" diye nitelendiren Scholz, siyasi partileri her iki eyalette AfD’yi içermeyecek ittifaklar kurmaya çağırdı. Scholz, "Tüm demokratik partilerin, aşırı sağcıları içermeyen istikrarlı hükümetler kurması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

TARİHTEN DERS ALINSIN

Thüringen’din başkenti Erfurt’ta ise seçim sonuçlarının belli olmasının ardından parlamentonun önünde bir araya gelen kitle, "Naziler’e geçit yok", "Bir daha asla" sloganlarıyla AfD’yi protesto etti. Protestoda, “Diren, diren - bu ülkede faşizme karşı!” şarkısı hep birlikte söylende. Kitleler yüz yıl önce 1924’te Naziler’in ilk kez Thüringen’de iktidara geldiklerine gönderme yaparak, tarihten ders alınması çağrısı yaptı.

GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI

Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde birinci çıkan AfD Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke, diğer partileri koalisyon görüşmelerine davet edeceğini söyledi. Höcke, Erfurt kentinde yaptığı açıklamada, en fazla oyu alan partinin hükümet kurma görevi bulunduğuna işaret etti. Höcke, "Hükümet sorumluluğunu üstlenmeye hazırız" ifadesini kullandı.

AfD Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla da "Thüringen’de bugün gerçekten tarihi bir gün ve Saksonya’da çok iyi bir sonuç." ifadesini kullandı. Seçmenlerin iradesinin siyasette değişim olması yönünde olduğunu aktaran Chrupalla, tüm partilerle görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Seçimler öncesinde tüm partiler AfD ile hükümet kurmayacaklarını açıklamasından dolayı eyalette hükümet kurmanın zor olacağı belirtiliyor.

SOLCULAR KAPIYI KAPATTI

Di Linke (Sol Parti) Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow ise hükümeti kurma görevinin seçimlerde ikinci olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Thüringen Eyalet Teşkilatı Başbakanı Mario Voigt’ta olduğunu söyledi. Ramelow, "Demokratik yelpazede kim en çok oyu aldıysa görüşmeleri başlatmalı, o davet etmeli” dedi. Thüringen’de üçüncü olan “Sahra Wagenknecht İttifakı"nın (BSW) Eş Başkanı Sahra Wagenknecht de AfD ile koalisyona girmeyeceklerini belirterek, "Biz her zaman Höcke ile çalışamayacağımızı söyledik" diye konuştu.​​​​​​​ Wagenknecht, BSW’nin Thüringen’de CDU ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile birlikte iyi bir hükümet kurabileceğini ümit ettiğini kaydetti.

GÖZLER MERKEZ SAĞDA

Gözler şimdi Hristiyan Demokratlar’a çevrilmiş durumda. AfD’nin ardından en güçlü parti olan CDU’nun her iki eyalette de BSW ile ortak bir hükümet oluşturabileceği ya da azınlık hükümeti kurabileceği tahmin ediliyor. Ancak Wagenknecht’in NATO karşıtı olması, Ukrayna savaşının bitirilmesini istemesi gibi nedenler Ukrayna’ya koşulsuz destek veren CDU’yu bu partiyle ortaklık kurmada zorlayacak bir durum olarak tanımlanıyor.

Eyaletlerde hükümet kurma sürecinin uzun zaman alabileceği tahmin ediliyor. AfD’nin Thüringen lideri Höcke, yasaklanmış Nazi sloganlarını kullandığı için iki kez mahkeme tarafından mahkum edilmişti. Höcke, Nazi hayranlığını açıktan savunuyor.