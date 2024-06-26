Faşizme ‘dur’ de

Neo faşizm tehlikesi, Fransa’da farklı görüşlerden 200’ü aşkın siyasetçiye işbirliği çağrısı yaptırdı. Aşırı sağın ekonomik, sosyal ve ekolojik bir felakete yol açacağı kaydedildi. Macron ise aşırı sağ üzerinden solu hedef aldı.

Dış Haberler

Avrupa’nın lokomotif ülkelerinden Fransa’da aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminin ardından genel seçimden de zaferle çıkmaması için çağrılar sürüyor.

Merkez sağ ve soldan 200’ü aşkın siyasetçiden pazar günü yapılacak seçimler öncesi, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisine karşı işbirliği çağrısı geldi. Aralarında Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure, Yeşiller Partili (EELV) Marine Tondelier ve Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher gibi isimlerin de bulunduğu siyasetçiler, parti liderlerine hitaben ortak bir mektup kaleme aldı.

AŞIRI SAĞ FELAKET DEMEK

Le Monde gazetesinde yayımlanan mektupta, "Bazılarımız 2017’den beri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u desteklerken bazılarımız onunla mücadele ediyor. Ancak hepimiz, seçimlerin son günü olan 7 Temmuz’a yaklaşırken aşırı sağın iktidara gelmesinin yol açacağı felaketi önlemek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadesine yer verildi.

Aşırı sağın "her zaman olduğu gibi demokrasi düşmanı ve nefret yayıcı olduğu" belirtilen mektupta, savaş politikaları da savunuldu. RN’nin zaferinin "Ukrayna’ya sağlanan desteği engellemeye, kamusal özgürlükleri baltalamaya, ırkçılığı yaymaya ve ekonomik krizi tetiklemeye" sebep olacağı belirtildi.

AZ OY ALAN ÇEKİLSİN

Siyasi liderlerin, mevcut farklılıklarına rağmen RN’nin Ulusal Meclis’te çoğunluk sağlamasını önlemek için birlikte çalışması gerektiği vurgulanan mektupta, "İlk turda en düşük sıralamaya sahip adayın geri çekilmesi ve RN’nin karşısında kalan adayın diğer partilerce desteklenmesi" çağrısında bulunuldu. Mektupta, halkın RN’ye karşı harekete geçmesini hızlandırmak amacıyla tüm ittifak liderlerinden, sergileyecekleri tutum konusunda açıklama yapmaları istendi.

İÇ SAVAŞ UYARISI

9 Haziran’daki AP seçiminde partisi Rönesans’ın hezimete uğraması üzerine erken seçim kararı alan Macron ise sandıktan aşırı sağ veya sol partilerin birinci çıkması halinde ülkenin iç savaşa sürükleneceğini savundu. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve pek çok sol partinin bir araya gelerek Yeni Halk Cephesi’nin (NFP) ülkeyi iç savaşa sürükleyeceğini savunan Macron, kendisine oy verilmesi çağrısı yaptı. Anketler NFP ve RN’nin yarışı ilk iki sırada bitireceğine işaret ediyor.

MELENCHON’DAN YANIT

Seçimlerden galip çıkarak başbakanlık koltuğuna oturması beklenen 28 yaşındaki RN lideri Jordan Bardella, Macron’un iç savaş eleştirisi sorulunca, "Bir cumhurbaşkanı böyle konuşmamalıydı" dedi. LFI lideri Jean-Luc Melenchon ise Fransa’nın Güney Pasifik’te bulunan denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya’da yaşanan çatışmaları örnek göstererek, "asıl Macron’un politikalarının ülkeyi iç savaşa sürüklediğini" söyledi.