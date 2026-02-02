Faşizme karşı barikat

Faşizm ve sağ ideolojiler dünya genelinde hızla zemin kazanmayı sürdürürken İtalya’da on binlerce kişi, Giorgia Meloni hükümetinin güvenlikçi ve savaş yanlısı politikaları ile ABD’deki Donald Trump yönetimiyle işbirliğine karşı sokaklara indi. Milano ve Torino’nun yanı sıra birçok kentte sol gruplar, sağ hükümete, savaşa, silahlanmaya ve sosyal alanlara yönelik saldırılara karşı ülkenin dört bir yanında sokağa indi. Göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

Protestoların en yoğun yaşandığı kuzeydeki Torino kentinde gösterilerin fitilini ateşleyen, ülkedeki antifaşist hareketin sembol yapıların “Askatasuna” isimli sosyal merkezin tahliye edilmesi kararı oldu. Ülkenin dört bir yanından gelen 20 binden fazla solcu, sosyalist ve antifaşist, Meloni hükümetinin baskı politikalarına karşı kente akın etti. Bazı kaynaklara göre gösterilere 50 bine yakın kişi katıldı.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Cumartesi günü düzenlenen gösterilerde zorla boşaltılan sosyal merkeze yürümek isteyen grup, polisle karşı karşıya geldi. Polis, merkezin bulunduğu Regina Margherita Caddesi’nde protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederken yola barikat kuran göstericiler, havai fişekler ve taşlarla karşılık verdi. Gösterilerde çöp konteynerleri ve bir polis arabası ateşe verildi.

Protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 31’i polis olmak üzere 100’den fazla kişinin yaralandığı, en az 14 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir göstericinin kanlar içinde olduğu, protestocuların arasında kalan bir polis memurunun ise göstericiler tarafından dövüldüğü görüldü.

MELONI FIRSAT BİLDİ

Protestolarda yaşananlar, sol muhalefete ve sokak hareketlerine yönelik baskıyı artıran Meloni hükümetinin, güvenlikçi politikalarını hayata geçirmesi için bahane oldu. Yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret eden Meloni, protestolarda yaşananları “cinayete teşebbüs” olarak tanımladı. Yargıya “protestoculara karşı harekete geçme” çağrısı yapan Meloni, pazartesi günü yeni bir “güvenlik kararnamesi” için hükümet toplantısı yapılacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ise anarşist grupların şehri savaş alanına çevirdiğini belirterek, hükümetin hazırladığı yeni güvenlik yasasının önemine dikkat çekti. Torino Belediye Başkanı Stefano Lo Russo da yaşananları “organize suç” olarak niteledi.

Hükümetin geçen yıl sunduğu ve haziran ayında parlamentoda kabul edilerek yasalaşan güvenlik yasası tasarısı, ülkede büyük tartışma yaratmıştı. Güvenlik güçlerine geniş yetkiler veren tasarı, Askatasuna gibi işgal edilen sosyal merkezlerin tahliyesini de kolaylaştırıyor.

Milano’da ise Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları kapsamında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ekiplerinin kentte bulunacağı açıklamalarına karşı binlerce kişi protesto düzenledi.

İTHAL FAŞİST ‘ICE’

Protesto, Sol partiler, ülkenin en büyük işçi sendika konfederasyonu CGIL ve faşizm karşıtı grupların çağrısıyla binlerce kişi İtalya’nın 1945’te Nazi faşizminden kurtuluşunun simgesi olan Piazza XXV Aprile meydanında toplandı.

Göstericiler, ICE’nin ülkeye gelmesine karşı çıkarken faşizm karşıtı sloganlar atarken “ICE=Gestapo”, “ICE dışarı, bizim burada yeterince faşistimiz var” yazan pankartlar taşıdı.

İtalya’nın 6-22 Şubat arasında ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyat sırasında ABD’nin özellikle Minnesota eyaletinde göçmen karşıtı uygulamaları ve işlediği cinayetlerle kamuoyunun gündeminde olan ICE ekiplerinin “güvenliğe destek” amacıyla görevlendirileceği duyurulmuştu. Karar, İtalya’da büyük tepkiye yol açarken İtalyan yetkililer, ICE ekiplerinin güvenlik tedbirlerine “masadan” destek vereceğini, sahada görev yapmayacağını iddia etmişti.

∗∗∗

ASKATASUNA: ANTİFAŞİST MÜCADELENİN SEMBOLÜ

30 yılı aşkın süredir sosyal adalet, göçmen hakları ve devrimci örgütlenmelerin kalbi haline gelen ve otonom şekilde yönetilen Askatasuna Sosyal Merkezi, Meloni hükümetinin tarafından 18 Aralık 2024’te zorla tahliye edilmişti. 20 Aralık’ta düzenlenen protestolar da şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

1996’da işgal edilen Askatasuna, ismini Baskça “özgürlük” kelimesinden alıyor. 1880’lerde inşa edilen Askatasuna, yıllardır kültürel etkinlikler, eğitim atölyeleri, göçmen dayanışma programları ve anti-kapitalist tartışmaların merkezi haline gelmişti. Yerel topluluk için bir sığınak işlevi gören merkez, aynı zamanda faşist gruplara karşı direnişin ön saflarında yer alıyordu.

Kökenleri Mussolini faşizmine dayanan Fratelli d’Italia (FdI) partisi ile 2022’de göreve iktidara gelen Başbakan Meloni’nin aşırı sağ hükümeti, sol muhalefete ve sokak direnişine yönelik sistematik baskısını artırırken Askatasuna benzeri solun sembol otonom alanlarını hedef tahtasına oturttu. Benzer şekilde Roma ve Milano’daki sosyal merkezler de hedef alındı.