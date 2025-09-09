Faşizme karşı direneceğiz, rejimi birleşerek yeneceğiz

Ebru ÇELİK

Saray rejiminin son operasyon dalgası CHP İl Başkanlığı’na atanan kayyum oldu. Muhalefeti ortadan kaldırmaya yönelik saldırılarını sürdüren rejim dün CHP içerisindeki aktörleri sahaya sürdü. İstanbul Valiliği Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de üç gün boyunca eylem yasağı getirirken kayyum Gürsel Tekin, binlerce polis eşliğinde il binasına geldi.

Geceden nöbete başlayan çok sayıda yurttaş ise rejime karşı direnişe geçti. İstanbul’da fiili bir olağanüstü hal ilan eden Saray rejimin ise gözaltı, tutuklamalarla yurttaşları sindirmeye çalıştı. Kamuoyuna da parti içerisindeki çekişmeler olarak yansıtılmaya çalışılan saldırıya karşı halkın geniş kesimleri tepkilerini yükseltti. Olaya ilişkin ülke genelinde de tepkiler büyürken sosyal medya platformlarına bant daraltılması uygulandı.

10’UN ÜZERİNDE GÖZALTI

Sabahın ilk saatlerinden itibaren çok sayıda polis yolları ve sokakları kapatırken yüzlerce yurttaş tek adam rejimine karşı il binası önüne geldi. Yurttaşların yanı sıra SOL Parti, TİP, EMEP ve birçok siyasi partinin yöneticisi, emek meslek örgütleri temsilcileri, gençlik örgütleri de kayyuma karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünde hazır bulundu. Polislerin kurduğu barikata karşı direnişe geçen yurttaşlara biber gazı ve copla müdahale edildi. Müdahale sonrası en az 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kayyum Gürsel Tekin’in il binasına yola doğru yola çıktığının öğrenilmesinin ardından polis, kitleye yeniden müdahalede bulundu. Yurttaşlar "Tayyip istifa” “Zıplamayan Tayipçi" diyerek zıplamaya devam etti. Gün boyunca "Hak, hukuk, adalet" ve "Onursuz Gürsel", "Gürsel defol" sloganları attı.

İl Başkanlığı etrafında gün boyu abluka sürerken polis korumasıyla binaya giren kayyum heyetine karşı parti içerisinde de barikat kuruldu.

TEBLİGAT YAPILDI

CHP’ye kayyum kararı için tebligat yapıldı. Kararı bildirmek amacıyla memurlar İl Başkanlığı’na gönderildi. Müdahaleler esnasında binlerce polis CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı abluka altına aldı. Giriş ve çıkışlar barikatlarla kapatıldı. Polisin engellemelerine rağmen barikatı aşan yurttaşlar il binası önüne doğru yürüyüşe geçti.

TAYYİP İSTİFA

Çok sayıda milletvekili de kayyuma geçit vermemek için barikata destek verdi. Bölgeye plakası olmayan kamyonetlerle yeni barikatlar getirildiği öğrenilirken barikatlar indirildiği esnada yurttaşlar, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Erdoğan istifa”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı. İl binası önündeki direniş “Hükümet istifa” sloganlarıyla devam ederken, polislerin sayısının artırıldığı görüldü.

‘‘ONURSUZ TEKİN’’

Gürsel Tekin’in alana varmasıyla beraber müdahale artırıldı. Yurttaşlar Tekin’i “Onursuz” sloganları ile karşıladı. İl Başkanlığı binasına gelen Gürsel Tekin, etrafında polislerle aracın içinde bir süre bekledi. Daha sonra polis koruması altında açıklama yapan Gürsel Tekin, kendilerinin kayyum olmadığını iddia etti. Konuşması sırasında Tekin’e içi su dolu şişeler fırlatıldı. Tekin’in açıklamalarında “Kimseye pabuç bırakmayacağım. Şerefimle yemin ederim, şu bağıranların bir tanesi CHP’li değildir" sözleri tepki çekti.

POLİS KORUMASI İLE GİRDİ

Daha önce "CHP binasına polisle girmem" diyen Gürsel Tekin, açıklamalarının ardından bir süre aracında beklemek durumunda kaldı. Tekin, çevik kuvvetin biber gazı sıkarak açtığı yoldan koruma eşliğinde il binasına girdi.

BİNA BOŞALTILDI

Burada da vekillerin kurduğu barikatla karşılaşan Tekin bir kez daha polislere sığındı. Bir süre sonra Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile bir araya geldi. Aytekin, elini masaya vurarak Tekin’e yönelik, "5 bin kişiyle buraya gelinir mi!" tepkisini gösterdi. Bu süre zarfında polis il binasını boşaltmaya başladı. Basın mensupları da dışarı zorla çıkarıldı. Olaylar esnasında sivil polislerin CHP içerisinde konuşlanmaya çalıştığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Sivil polis olarak bu gibi müdahalelerde bulunarak buradaki kitleyi harekete geçirmeye çalışıyor. Biz de burada şu ana kadar mücadele etmek için soğukkanlı bir şekilde nöbetimizi sürdürüyoruz. İçeriye izinsiz giren sivil polisleri dışarıya çıkarıyoruz” dedi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Geceden beri herkes burada, bu yapılanların hukukla hiçbir alakası yok. Buraya bugün polisin müdahale etme bir hakkı yok. Bu artık bir demokrasi, bir hak, hukuk, adalet mücadelesi” diye konuştu. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polisin bu uygulamasının “kanunsuz emir” olduğunu ve Anayasa ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

YENİLMEYE MAHKÛMLAR

Yerine kayyım atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gerçekleştirilen polis ablukasına yönelik aradıkları İstanbul Valisine ulaşamadıklarını duyurdu. Çelik, Ablukanın kimseye bir faydasının olmadığını belirterek, “Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkûm bu zorbalık son bulmalıdır” dedi.

Ablukanın kimseye bir faydasının olmadığını belirten Çelik, “Türkiye’nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok. Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkûm bu zorbalık son bulmalıdır” dedi.

Kayyuma karşı direnişe destek veren DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu: "AKP saray rejiminin faşizmi kurumsallaştırmak için seçimsizlik ve sandık olmayan ortam yaratmak istediğinin farkındayız. Biz çok iyi biliyoruz ki barış istiyorsak bu adalet ve demokrasi olmadan yerine gelemez. Bu anlamda her zaman demokrasinin yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

CHP İL BİNASINI KAPATTI

Yurttaşların direnişi sürerken polis koruması alında içeri girebilen kayyuma karşı CHP yönetimi Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

CHP, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresi Bahçelievler olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

Binayı kayyuma bırakmayan İl Başkanı Özgür Çelik, “İstanbul İl Başkanlığımız artık Genel Başkanımızın İstanbul Çalışma Ofisi olarak kullanılacaktır” ifadelerine yer verdi. İL Kongresi 24 Eylül’de yapılacak. CHP, İl Olağanüstü Kongresi’nin yapılması için başvuruda bulunuldu. Delegelerin imzasıyla yapılan olağanüstü kongre başvurusu, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi. CHP’nin İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül’de yapılacak. Öte yandan CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında olduğu parti heyeti abluka altında bulunan il binasında sabaha kadar nöbet tuttu.

MESELE MEMLEKETİN GELECEĞİ

CHP İl Başkanlığı’na polis eliyle sokulan kayyumun ardından tepkiler yağdı. O tepkilerden bazıları şöyle:

• Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Buradan siyasi partilerimize ve kıymetli yöneticilerine de seslenmek istiyorum; Cumhuriyetimize ve demokrasimize yapılan bu hukuksuz müdahalelere lütfen göz yummayın. Artık bu mesele kişilerin ve partilerin üzerinde bir memleket meselesidir.

• KESK: Demokratik siyaseti işlevsiz hale getirme girişimleri, ülkeyi karanlık bir otoriter rejime mahkûm etme çabasından başka bir şey değildir. Bu halk iradesine darbe ve demokratik siyaseti susturma girişimidir. Bu saldırılar karşısında, halkın iradesini gasp edenlere karşı, barış, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz.

• TTB: Demokratik hakların olmadığı bir toplumda sağlıklı bir yaşamın da sürdürülemeyeceği açıktır. Türk Tabipleri Birliği olarak; yönetenlerin antidemokratik uygulamalara bir an önce son vererek toplum sağlığını koruma ve geliştirme yönünde Anayasa’nın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmelerini talep ediyoruz.

• SOL Parti: Türkiye tam anlamıyla bir faşist cendere altına sokulmuştur. CHP'nin, Saray tarafından atanan kayyum ile polis işgali eşliğinde büyük bir zorbalık ve hukuksuzlukla karşı karşıya bırakılması, iktidarın ne denli gözü dönmüş olduğunu gösterdiği gibi aynı zamanda ne kadar aciz, zavallı ve yenilgiye mahkûm olduğunu da ortaya koymuştur.

Bugün mesele bir CHP meselesi olmadığı gibi, bir A ya da B partisi veya kişi meselesi de değildir. Mesele, ülkenin geleceğine sahip çıkma meselesidir. Bugün Saray’ın yargısıyla, polisiyle, satın alınmış Truva atlarıyla AKP ve MHP’nin iktidarlarını sürdürmek adına ülkeyi sürükledikleri felakete karşı hepimizin sorumluluğu; ikirciksiz, tereddütsüz, korkmadan, susmadan, cesaretle bir olup direnmektir. Hep birlikte mücadele ederek harami saltanatına, kötülük iktidarına son vermektir. Faşizme karşı omuz omuza!

• EMEP: Bu saldırılar sadece bir partiye yapılan saldırılar değildir. CHP’ye atanan kayyum halkın seçme ve seçilme hakkına yapılan bir darbedir. Bu karanlığı yırtabilecek tek güç, halkın birleşik mücadelesidir! Tüm halkımızı kayyumlara, yasaklara, saray rejimine karşı; insanca yaşanacak demokratik bir Türkiye için örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

• TİP: Darbelere, kayyumlara, Saray’ın sopası haline dönüştürülmüş hukuksuz yargıya karşı her zaman dayanışacağız. Hep birlikte direnip beraber kazanacağız.

• DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Senelerdir muhalefete yapılan baskılara her gün bir yenisi ekleniyor. Kayyum atamalarıyla halk iradesi yok sayılıyor. Biz bunları tanıyoruz, gayet iyi biliyoruz. O yüzden hangi partiye yönelik olursa olsun, bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir diyoruz. Operasyon, baskı, sindirme, zor kullanma değil, bugün acil ihtiyacımız özgürlük ve demokrasi!

SOSYAL MEDYADA CADI AVI

Gürsel Tekin’in CHP İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmasına tepki gösteren sosyal medya hesabı sahipleri gözaltına alındı. Kayyuma karşı sosyal medyadan tepki gösteren 39 kişi hakkında işlem başlatılırken 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında akademisyen Emrah Gülsunar ve Abdullah Esin ile ‘Sokak Kedisi’ isimli Youtube kanalıyla bilinen Ebru Uzun Oruç, Avukat Şöhret Can Kolsuz da bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yaptığı açıklamada 16’sının yurt dışı kaynaklı olduğu 103 hesap tespit ettiklerini diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

KAYYUM BELGESİNİ İSTEMİŞ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, mahkemeye başvurarak göreve başlaması için gereken yazının kendisine de iletilmesini istediği öğrenildi.

Mahkemenin kayyum kararını kendisine de iletmesini isteyen Tekin’in, avukatı Barış Demirkuş imzasıyla mahkemeye sunulan dilekçede, “Sayın Mahkemenizce verilen 02/09/2025 tarihli ara kararın infazı için gerekli tebligat, yazışma ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi, müvekkilimin de aralarında bulunduğu geçici kurulun görevine fiilen başlamasının sağlanması...” ifadeleri yer aldı.

YURTTAŞA RTÜK TEHDİDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ın polis kuşatmasının ardından RTÜK’ün basına sopa göstermesine tepkiler yağdı. RTÜK’ten yapılan açıklamada, Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara ceza kesileceğini duyururken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti RTÜK’e tepki gösterdi. TGC yönetimi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "RTÜK medyaya eşit mesafede durmayı başarmalı, kararlarında tarafsız olmalı, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. RTÜK’ü iktidar yancılığını değil, ülkenin yurttaş yararını merkeze alan bir anlayışla kendini güncellemeye çağırıyoruz.”

ÜLKENİN KADERİNİ SARAY’A KARŞI MÜCADELE BELİRLEYECEK

Ülkede yaşanan hukuksuzlukların, adaletsizliklerin, baskı politikalarının dayandığı tek nokta tek adam rejiminin varlığı. 19 Mart’tan bu yana başlayan operasyonlar dün itibarıyla artık yeni bir evreye geçti. CHP İl Başkanlığı’na atanan kayyum ile beraber rejimin yeni dönem inşası için artık dur durak bilmeyeceğinin, hiçbir kaideyi dinlemeyeceklerinin ve ayakta kalmak uğruna her yola başvurabileceklerinin açık bir göstergesi oldu.

Diğer bir yandan bu saldırılar ülkede tek adam rejiminin ne denli kırılgan olduğunu da ortaya koydu. Toplumu ikna etme şansı kalmayan tek adam yönetimi ancak ele geçirdiği yargı gücüyle, muhalefet içerisinde kanca takabildiği aktörlerle, kolluk kuvvetinin desteğiyle, medya kanallarıyla ayakta kalmanın yollarını arıyor.

Bu şartlar altında temel motivasyonunu muhalefeti ortadan kaldırmakta, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ölene kadar başkanlık yolunu açmakta, tek adam rejimini bu ülke topraklarında kurumsallaştırma çabalarında bulan Saray yönetiminin karşısındaki en büyük güç ise şüphesiz halkın örgütlülüğü.

Kayyumun CHP İl Binasına sokulmadan hemen önceki geceden itibaren iradesine sahip çıkan yurttaşların rejime karşı birlikteliği bir kez daha gösterdi ki artık bu ülkenin en büyük meselesi herhangi bir partiyi çoktan aşmış durumda.

En temel yurttaşlık hakları elinden alınmaya çalışılan, iradesi gasbedilen, hak ve özgürlükleri kısıtlanan, yoksullaştırılan gençlerin, kadınların, işçilerin, toplumun geniş kesimlerinin rejime karşı başlattığı direniş dalgası ülke içerisinde yeni bir kurtuluş kavgasının en büyük göstergelerinden.

Tek adam yönetimi eliyle ortaya ülkenin getirildiği bu yol ayrımında belirleyici güç de tıpkı dün kayyuma direnen yurttaşların yükselttiği mücadelesi olacak. Siyaset sahnesinde son dönemlerde çokça tartışılmaya başlayan birleşik mücadele olanaklarının yaratılması da görünen o ki ülkenin hangi yöne doğru ilerleyeceğini belirleyecek.

BORSADA KAYYUM KRİZİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyumun ardından yaşananlar borsada da krize yol açtı Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yaşanan %2’lik değişim nedeniyle açığa satış işlemleriyle ilgili yeni bir düzenleme duyurdu. Buna göre, açığa satış yapılabilen paylarda seans sonuna kadar "yukarı adım kuralı" uygulanacak.

Açıklamada, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşıldı.

YUKARI ADIM NEDİR

Yapılan duyuruda, BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi kapsamında saat 10.01.59 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen %2’lik hareketin ardından, açığa satış işlemlerinde seans süresince yukarı adım kuralının geçerli olacağı belirtildi. Yukarı adım kuralı, açığa satış işlemlerinde hisse senedinin bir önceki işlem fiyatından daha yüksek bir fiyata satış yapılmasını zorunlu kılar. Bu uygulama, özellikle piyasa dalgalanmalarının arttığı dönemlerde aşırı satış baskısını önlemek amacıyla devreye alınmaktadır.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Polisin müdahalesi sonucunda çok sayıda kişi rahatsızlık geçirirken müdahale sırasında astım hastası 54 yaşındaki Mehmet Karar da fenalaştı. Müdahale öncesinde BirGün’e konuşan Karar, “Ben dün akşam 8’de buradaydım. Astım hastasıyım, 54 yaşındayım ve bu yaşımda demokratik haklarımı savunduğum için dün gece gaz yedim, kovalandım. Biz belediye başkanı seçiyoruz görevden alıyorlar, ilçe başkanı seçiyoruz görevden alıyorlar, İl başkanı seçiyoruz kayyum atamaya çalışıyorlar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Halkın seçtiği başkanları indirmeye çalışacaklarına ekonomiye bir dönüp baksınlar.” İfadelerine yer verdi.

Yaşananlara tepki gösteren Gülde Nur Çavuş da şöyle konuştu: “Demokrasinin rafa kalktığını görüyoruz. Biz halk olarak seçtiklerimizin o koltuğa oturmasını istiyoruz. Bunlarla uğraşacaklarına okullara aç giden öğrencilere, talan edilen doğaya, ekonomiye baksınlar. Bunlarla ilgilensinler. Her geçen gün faşizmin baskısını daha ağır hissediyoruz”

Bu sırada bir CHP’li yurttaş da tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“İlime geldim ve il binama giremiyorum. Dün geceden beri buradayım. Burada olanlar vatandaşa zulümden başka bir şey değildir. Biz CHP’li olduğumuzu ve o il binasının bize ait olduğunu nasıl ispatlayalım bunlara? 5 kişi o koltuğa oturacak diye binlerce polisi halkın karşısına getirdiler. Bu polis çocuklara, bu halka yazık değil mi? Bizleri birbirimize mi kırdırmak amaçları?” Yurttaşlar ne olursa olsun kararlı direnişlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

TARİH TRUVA ATLARINI UNUTMAYACAK

Ülkede rejimin kurumsallaşması adına darbe yöntemlerine başvuran Saray yönetimi, yargı aparatının yanı sıra muhalefet içerisindeki Truva atlarını da sahaya sürdü. CHP İl Başkanlığı’na atanan kayyumla ülkede yeni bir eşiğin kapısını aralayan Saray rejimi tüm bu olanları parti içi kavga görüntüsü üzerinden toplumun önüne sürdü.

Muhalefet içerisindeki iktidara payanda olan isimler de iktidar bloku için bulunmaz kumaş görevi gördü. Ülkenin geldiği bu yol ayrımında koltuk kavgalarına, çıkar ve menfaat hesaplarına girişen bu aktörler ise daha şimdiden tarihte yerini aldı.

Başta İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin olmak üzere eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen CHP içerisindeki aktörler tüm bu yaşananlar karşısında sessizliği ile resmen pozisyonlarını deklare etti. Halen CHP içerisinde çeşitli görevlerini sürdüren isimler, parti il başkanlığı önünde halkın kayyuma karşı direnişine destek vermezken sosyal medya hesapları dâhil tek bir tepki dahi vermediler.

Tüm bu ayak oyunlarına ise Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamaları eşlik etti. Saray’ın darbesine karşı kayyum Gürsel Tekin’in yanında olduğu dillendirilen, parti içi çekişmelerde, koltuk kavgalarında adı geçen Kaftancıoğlu, sessizliği ile kayyum yönetimine destek verdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda parti içindeki gelişmelere ilişkin açıklama yayımlayan Kaftancıoğlu, sessiz kalmasını "Şu dönemde yapacağı bir açıklamanın olumlu katkı sağlamayacağı", "parti içi kutuplaşmayı artırabileceği" gerekçeleriyle açıkladı.

Kaftancıoğlu, “Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz. Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Açıklamasında Michelangelo’dan bir alıntıya da yer veren Kaftancıoğlu, “Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar” sözlerini paylaştı.

∗∗∗

DERS KİTAPLARINA DARBECİ OLARAK GEÇECEKSİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş haftası etkinliklerinde konuştu.

İl Başkanlığı etrafında gün boyu abluka sürerken polis korumasıyla binaya giren kayyum heyetine karşı parti içerisinde de barikat kuruldu.

AKP iktidarının artık ülkeye vereceği bir şey kalmadığını vurgulayan Özgür Özel, Türkiye’de çok partili hayatın tehdit altına girdiğini ve CHP’nin bu yüzden hedef alındığını söyledi:

"Karşımızda yaşlanmış, yorulmuş, aciz, ülkeye faydalı olamayan, ülkeye vereceği hiçbir şey kalmayan bir iktidar var. Bu ülkeden çok şey aldılar ama hiçbir şey vermediler. Türkiye’de Erdoğan’ın çıkarları ile milletin çıkarları birbirinden ayrışmıştır. Yapıştığı koltuktan ayrılmamak için ülkeyi ateşe atmaya hazırdır. Bugün onların iktidarı kaybetmeleri için en büyük tehdit CHP’dir. Türkiye’de artık ne yazık ki çok partili siyaset tehdit altındadır. CHP’nin hedef alınması da bu yüzdendir. Biz bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız."

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geleceğin iktidar partisine, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapan bir süreç başlatılmıştır. 19 Mart bunun somutlaştığı gündür. 173 gündür Türkiye’nin geleceğine yapılan darbe sürmektedir, biz de buna karşı direnmekteyiz. Bu yüzden partimize saldırıyorlar. İl Başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. Erdoğan’a sesleniyorum: Kendi çıkarın için milleti ateşe atıyorsun, değer mi? İleride ders kitaplarına darbeci olarak geçeceksin. Cunta başkanı olmaya değer mi? Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Çelikten irademizi bükemeyeceksiniz. Haklılığımıza, cesaretimize, kararlılığımıza, çocukların umutlarına ve kahkahalarına yenileceksiniz. Gün gelecek, bu yaptıklarınızın hepsinden utanacaksınız, sizi savunan kimse kalmayacak."