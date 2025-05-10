Faşizme karşı zafer coşkuyla kutlandı

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Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 80’inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda devlet ve hükümet başkanı, başkent Moskova’da bulunan Kızıl Meydan'daki Zafer Geçidi'ne katıldı.

9 Mayıs geçit töreni sırasında 13 ülkeden tören birlikleri Kızıl Meydan'da yürüdü. ABD de dahil birçok yabancı ülkeden gaziler Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katıldı.

Putin törende 20'den fazla ülke liderine ve binlerce askere seslendi ve Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan aldığı dersleri unutmadığını söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kızıl Meydan'daki platformda Vladimir Putin'in yanında yer aldı.