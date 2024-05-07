Faşizme Karşı Zafer Günü’nde Kızılbayrak, marşlar, semboller yasak

8 Mayıs’ta kutlanan Zafer Günü’ne Almanya’dan yine yasak getirildi. Berlin yönetimi anmalarda SSCB flamalarının, orak çekiçli bayrağın taşınması, Sovyet askeri marş ve şarkıların çalınmasına yasakladı.

Dış Haberler

8 Mayıs Faşizme Karşı Zafer Günü Almanya ve pek çok ülkede çeşitli etkinlik ve yürüyüşlerle kutlanacak. Kızılordu’nun Berlin’e girerek Nazi iktidarının sonunu getirdiği gün olan 8 Mayıs’ta kutlanan Zafer Günü’ne Almanya’dan yine yasak getirildi. Berlin yönetimi anmalarda SSCB flamalarının, orak çekiçli bayrağın taşınması, Sovyet askeri marş ve şarkıların çalınmasına yasakladı.

BAYRAKLAR, ŞARKILAR DA YASAK

Berlin’de Ernst Busch Korosu, faşizmden kurtuluş günü dolayısıyla bugün saat 17.00'de Treptower Park'taki Sovyet Anıtı'nda konser verecek. Ancak koronun ünlü "The Holy War" şarkısının (ne Rusça orijinali ne de Almanca versiyonu) söylenmesine izin verilmiyor.

Alman polisi bunun ve diğer askeri marşların ve şarkıların tüm versiyonlarını, her türlü üniformayı, Rus ve Sovyet bayraklarını ve sembollerini yasakladı. Yasak 9 Mayıs’ta da geçerli olacak. Berlin’deki Tiergarten ve Schönholzer Heide'deki Sovyet anıtlarında bu sembollerin kullanulmasına izin verilmeyecek.

FAŞİZMDEN Mİ YANASINIZ?

Yasağa tepki geldi. Faşizme karşı direnen savaşçıların oğlu Gerhard Langguth İçişleri Senatörü Iris Spranger'a (SPD) "Kazananın bayrağını yasaklayan herkes kaybedenden, yani Hitler'in faşizminden yanadır" diyerek tepli gösterdi. Langguth "The Holy War" şarkısının yasaklanması Kabul edilemez.

Alman Komünist Partisi (DKP) de 9 Mayıs'ta Sovyet bayraklarıyla birlikte şarkıyı da çalmak istiyor. DKP genel başkanı Stefan Natke, "Alman faşizmine karşı zafer gününde kurtarıcılarımızın sembollerini ve müziklerini yasaklamak saçma ve çelişkilidir" diyor. Natke’ye göre bu yasak 25 milyon kurbanla "Almanya'nın başlattığı bu imha savaşında en çok ölümün acısını çeken" Sovyetler Birliği'nin tüm halkları için " son derece utanç verici."

Berlin polisi 2022 ve 2023'te de Rus ve Sovyet bayrakları yasaklamıştı. Gerekçe Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıydı. Berlin’deki Treptow Anıtı'na yaklaşık 7.500 Kızıl Ordu askeri gömülü.

Bugünkü anmaya sol siyasetçiler Gregor Gysi ve Petra Pau, Nazi avcısı Beate Klarsfeld, şarkıcı Marianne Rosenberg de katılacak, konuşmalar yapacak.

RUSYA’DA 9 MAYIS’TA KUTLANIYOR

Faşizme Karşı Zafer Günü Almanya ve Avrupa’da 8 Mayıs, SSCB’de de 9 Mayıs’ta kutlanıyor. Nedeni ise Berlin’deki Kızılordu karargâhı olan Karlhorst Askeri Eğitim Merkezi’nde Naziler’in teslimiyet anlaşmasının 8 Mayıs gecesi 23.01’de imzalanması. Aradaki iki saatlik zaman farkından dolayı anlaşma imzalanırken Moskova’da saat 00.01’di. Dolayısıyla takvimler 9 Mayıs’ı gösteriyordu.

Anlaşmanın imzalandığı gece, takvim yaprakları Almanya’da 8 Mayıs’ı, Sovyetler Birliği’nde 9 Mayıs’ı gösterdiği için her iki ülkede kutlamalar bir gün arayla yapılıyor.

O FOTOĞRAFIN ÖYKÜSÜ

Ama, askeri açıdan savaşın bitişini, 2 Mayıs’ta, dönemin Alman parlamentosu olan Reichtag’ın tepesine Sovyet askerleri Aleksey Kovalyov, Abdülhakim İsmailov ve Leonid Goryçev’un kızıl bayrak çekmesi sembolize ediyor. Kızıl Ordu Fotoğrafçısı Yevgeniy Haldey tarafından ölümsüzleştirilen bu kare, insanlık için iki açıdan dönüm noktası olma özelliği taşıyor.