Faslı gazeteciler, İsrail'in Gazze'de basın mensuplarını öldürmesini protesto etti

Faslı gazeteciler, başkent Rabat'ta düzenledikleri gösteriyle, Gazze'de basın mensuplarının hedef alınmasına tepki gösterdi.

Filistin İçin ve Normalleşmeye Karşı Faslı Gazeteciler Derneğinin çağrısıyla Rabat'taki Meclis binası önünde toplanan gazeteciler, İsrail'in sivilleri hedef almasını kınayan ve Filistin meselesine destek veren dövizler taşıdı.

Filistinli gazetecilerin korunması çağrısı yapan gazeteciler, "topluca kınıyoruz, gazeteci, kurbandır", "canımız, boyun eğmeyen Filistin'e feda olsun" ve "halk, Filistin'in kurtuluşunu istiyor" sloganları attı.

Faslı gazeteci Salahaddin el-Maazi, eylemde yaptığı konuşmada, basın mensuplarına yönelik saldırıların "gerçeğin nakline" yapılmış saldırı olduğunu söyledi.

Maazi, Batı medyasının bir kısmı tarafından desteklenen İsrail basının dezenformasyon kampanyasını da eleştirdi.