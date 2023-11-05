Fas’ta binlerce gösterici, ülkenin İsrail ile normalleşmesine karşı gösteri düzenledi

Fas’ın kuzeyinde yer alan Tanca kentinde on binlerce göstericinin katılımıyla, Fas’ın İsrail ile normalleşmesinin sona erdirilmesi için gösteri düzenledi.

Fas Ulusal Filistin Platformu’nun çağrısı ile düzenlenen eyleme, ülkenin farklı kentlerinden gelen göstericiler de destek verdi.

Filistin ve Fas bayrağı taşıyan göstericiler, “Aksa Tufanı’nda Filistinlilerle beraberiz”, “İsrail’in vahşi saldırılarına ve normalleşmeye karşıyız”, “Yaşasın Filistin direnişi” sloganları attı.

Fransa’nın Tanca Konsolosluğu önünden geçen göstericiler, İsrail’e destek verdiği gerekçesi ile Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etti.