Fas’ta “GEN Z 212” protestoları 10'uncu gününde

Fas’ta “Z Kuşağı” protestoları, 10’uncu gününde de sürdü. Eylemciler, sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi ile yolsuzlukla mücadele ve adil kamu politikaları talebinde bulunuyor.

Başkent Rabat başta olmak üzere birçok kentte göstericiler, sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi ile yolsuzlukla mücadele ve adil kamu politikaları taleplerini yineledi.

Hareketin resmi hesabı “GenZ212” Discord platformu üzerinden yaptığı açıklamada, 10’uncu gün gösterilerinin Rabat, Tanca, Kazablanka, Berkan, Asfi, Marakeş, Meknes, Nador, Huseyma, Tetvan, Tarudant, Fes, Sale, El-Uyun, Guelmim, Cedide, Verzazat, Muhammediye, Huribga, Kuneytra ve Benimelal kentlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Her şehirde gösterileri yönlendirecek yerel koordinatörlerin belirlendiği, bu adımın “hareketi sahiplenmeye veya yönlendirmeye çalışan dış grupların önüne geçmek” amacıyla atıldığı kaydedilen açıklamada, Marakeş’te Halk Hareketi Partisi gençlik kolları tarafından önerilen bir toplantının reddedildiği aktarılarak, “GEN Z 212 bağımsız bir gençlik hareketidir” denildi.

Rabat’taki Bab El-Had Meydanı’nda toplanan onlarca kişi, “hükümet istifa” sloganı attı.

"SOKAĞA ÇIKIN, TALEPLERİNİZİ DİLE GETİRİN; BU MEŞRU BİR HAKTIR”

Tanca’da ise Sur El-Makazin Meydanı’nda bir araya gelen onlarca genç, hükümetin istifasını ve sağlık ile eğitim alanlarında reform yapılmasını talep etti. Katılımcılar, mevcut hükümeti bu iki temel alandaki “başarısızlığın ve kötü yönetimin” sorumlusu olarak gördüklerini belirtti. Bazı kentlerde katılımın önceki günlere göre azaldığı gözlenirken, protestocular kalabalığa “Sokağa çıkın, taleplerinizi dile getirin; bu meşru bir haktır” mesajları içeren sloganlar attı.

Kuzeydeki Tetvan kentinde ise gençler, toplumsal taleplerini barışçıl biçimde dile getirmeye devam etti. Kent merkezindeki ana caddede yüzlerce gencin katıldığı gösteride “yolsuzluktan arınmış bir vatan hayal ediyoruz” yazılı büyük bir pankart açıldı.

Eylemciler, “vatan sevgisi, reform ve yolsuzlukla mücadele talebiyle çelişmez” mesajı vererek, eğitim ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi, istihdam fırsatlarının artırılması ve daha adil kamu politikalarının uygulanması yönündeki sosyal taleplerini dile getirdi.

Birçok genç, eyleme katılmalarının “isyan ya da kargaşa değil, vatandaşlık bilinci” olduğunu vurguladı. Gösteride protestocuların ellerinde çiçek taşıdığı, belirlenen güzergâh dışına çıkılmadığı ve güvenlik güçleriyle herhangi bir gerginlik yaşanmadığı aktarıldı. Tetvan’daki eylem, sosyal medyada Fas genelinde “trend” haline geldi ve kamuoyundan olumlu tepkiler aldı.

KAZABLANKA’DA REFORM ÇAĞRISI

Kazablanka’da da “GEN Z 212” çatısı altında toplanan onlarca genç, sağlık ve eğitim sektörlerinde reform talebiyle yeniden sokağa çıktı. Katılımcılar, sosyal adalet ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönündeki sloganları eşliğinde bu iki temel toplumsal alanda acil reform çağrısı yaptı. Kazablanka-Settat Bölge Valiliği binasının karşısındaki Güvercinler Meydanı’nda (Sahat el-Hammame) düzenlenen gösteride, hükümet “vatandaşların sorunlarını yönetmede başarısız olmakla” suçlanarak, istifa çağrısı yinelendi.

ARABULUCULUK FORUMU’NDAN DİYALOG ÇAĞRISI

Fas’ta 27 Eylül’den bu yana süren gençlik protestolarının ardından “Arabuluculuk Forumu" (Espace de Médiation) adlı sivil toplum kuruluşu, tansiyonun düşürülmesi ve gençlerle devlet kurumları arasında diyalog başlatılması çağrısında bulundu. "Güvenlik merkezli yaklaşımların" gerginliği artırdığı belirten açıklamada, yaşanan can kayıpları için ailelere taziye, yaralılara şifa dileğinde bulunuldu ve krizin güven temelli katılımcı platformlarla aşılabileceği vurgulandı.