Fas’ta isyan giderek büyüyor

Fas’ta sosyal adalet, sağlık ve eğitim alanlarında reform ve yolsuzlukla mücadele talebiyle başlayan “Z kuşağı” protestoları, altıncı gününde şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Başkent Rabat, Kazablanka ve Huribga'nın da aralarında bulunduğu kentlerde gençler hükümet karşıtı sloganlar attı.

Gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e yükselirken yüzlerce protestocu da gözaltına alındı.

Protestoları organize eden “GenZ 212” adlı grup, Fas Kralı VI. Muhammed'e “Faslıların anayasal haklarını koruma ve toplumsal taleplerine yanıt verme konusundaki başarısızlığı nedeniyle” mevcut hükümetin görevden alması çağrısı yaptı.