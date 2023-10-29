Fas’ta on binlerce kişinin katılımıyla Gazze’ye destek gösteri düzenledi

Fas’ın Kazablanka kentinde, on binlerce kişinin katılımıyla Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

Fas Filistin’i Destekleme ve Normalleşmeye Karşı Hareketi’nin çağrısıyla Kazablanka kentinin merkezinde yer alan 2 Mart Caddesi'nde toplanan on binlerce gösterici, Gazze ve Filistin’e destek verdi.

Filistin ve Fas bayrakları taşıyan göstericiler, “Halk normalleşmeyi (İsrail ile) sonlandırmak istiyor”, “Halk Filistin’i özgürleştirmek istiyor” ve Mescid’i Aksa halkı, zafere ve özgürlüğe kadar yürümeye devam” sloganları attı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, açıklamaların ardından sona erdi.