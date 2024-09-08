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Fas’ta sel felaketi: 4 ölü, 14 kayıp

Fas’ın güneydoğusundaki Tata eyaletindeki etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi kayboldu.

Dünya
  • 08.09.2024 19:55
  • Giriş: 08.09.2024 19:55
  • Güncelleme: 08.09.2024 20:02
Kaynak: İHA
Fas’ta sel felaketi: 4 ölü, 14 kayıp
İHA


Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta etkili olan şiddetli yağışlar felaketi de beraberinde getirdi.

Ülkenin güneydoğusundaki Tata eyaletindeki selde ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti. Sellerin bölgedeki birçok köyü sular altında bırakması sonucu ise en az 14 kişi kayboldu.

Yetkililer, Tata’nın Aoukerda köyünde 8 evin yıkıldığını belirtti. Sel sularının bastığı ev ve işyerlerinde büyük hasar meydana gelirken, çok sayıda araç akıntıya kapılarak sürüklendi.

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