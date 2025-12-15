Fas’ta sel ve fırtına: 21 ölü

FAS, (DHA) - FAS’ın Asfi kentinde etkili olan sel ve fırtına nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fas basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Atlas Okyanusu kıyısındaki Asfi kentinde etkili olan sel ve fırtına nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde güvenliğin sağlanması için önlemlerin alındığını ve afetten zarar gören vatandaşlara yardım sağlamak üzere çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Sel nedeniyle yaklaşık 70 ev ve iş yerini su bastığı ve ulaşımda aksamalar yaşandığı da aktarıldı.

