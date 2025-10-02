Fas’ta Z kuşağı isyanı sürüyor: Taroudant’ta Adalet Bakanlığı ateşe verildi

Fas'ın birçok kentinde toplanan 'Z kuşağı', sağlık ve eğitimde reform, istihdam ve yolsuzlukla mücadele talebiyle son yılların en büyük hükümet karşıtı eylemlerine sahne oldu.

27 Eylül'den bu yana eylemlerine devam eden gençler, Taroudant'taki Adalet Bakanlığı binasını yaktı.

Fas’ta "GEN Z 212" (Z Kuşağı 212 Hareketi) adıyla sosyal medyada örgütlenen gençlerin çağrısıyla 27 Eylül’de başlayan protestolar dün de ülkenin farklı kentlerinde devam etti.

Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca’daki gösterilerde gençler "özgürlük, onur, sosyal adalet" sloganları attı.

Güvenlik güçlerinin gösterilere müdahale ettiği ve bazı göstericileri gözaltına aldığı aktarıldı.

EYLEMLERDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki protestocu hayatını kaybetti ve polisin gerçek mühimmatla müdahale ettiği bildirildi.

Öte yandan Fas’ın resmi haber ajansı MAP’a konuşan bir güvenlik uzmanı, güvenlik güçlerinin izinsiz gösterilere "kamu düzenini ve göstericilerin güvenliğini koruyan dengeli bir yaklaşımla" müdahale ettiğini savunmuştu.

Söz konusu kaynak, sahadaki birimlerin cop, tazyikli su araçları ve gaz bombalarıyla donatılmadığını, yalnızca resmi ve sivil kimlikli güvenlik unsurlarının kullanıldığı ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

Fas, hükümetin 2025 yılı sonunda başlayacak Afrika Uluslar Kupası ve 2030 Dünya Kupası gibi uluslararası organizasyonlara büyük bütçeler ayırmasını, buna karşın temel hizmetlerin ihmal edilmesine karşı son yılların en büyük hükümet karşıtı eylemlerine sahne oldu.

Fas’ta "GEN Z 212" (Z Kuşağı 212 Hareketi) adıyla sosyal medyada örgütlenen gençlerin çağrısıyla 27 Eylül’de başlayan protestolar ülkenin birçok kentinde devam etti.

Protesto çağrıları, 17 Eylül’den itibaren özellikle Discord platformu üzerinden yayıldı. "GEN Z 212" adıyla açılan grup kısa sürede binlerce üyeye ulaştı.

Hareketin herhangi bir parti, sendika veya resmi yapıya bağlı olmadığı, bağımsız gençlerin oluşturduğu sosyal bir girişim olduğu öğrenildi.

Gösterilere katılan gençler, sağlık ve eğitim alanlarında reform, işsizlere istihdam, sosyal adaletin sağlanması ve yolsuzlukla mücadelenin hızlandırılmasını talep etti.