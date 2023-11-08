Fas’taki basın mensupları, İsrail’in Gazze’de gazetecileri öldürmesini kınadı

Fas’ta, Filistin İçin İsrail ile Normalleşmeye Karşı Gazeteciler Girişimi, İsrail’in Gazze’de gazetecileri öldürmesini kınadı.

Fas medya organlarında çalışan gazetecilerden oluşan girişim, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Faslı tüm gazetecileri, İsrail’in Fas medyasına sızma girişimlerine kararlı bir şekilde karşı çıkmaya çağırıyoruz. Bu mücadeleyi, İsrail medyasının Fas'taki yalanlarını çürüterek ve Gazze Şeridi'ni ve adil Filistin davasını savunarak yapmalıyız.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Gazze’de hedef gözetmeden gazetecileri de öldürdüğü vurgulanan açıklamada, “İsrail’in Gazze’de gazetecileri öldüren İsrail’in, bilgi edinme hakkına, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan özgürlüklere ve gazetecilik çalışmalarına yönelik tüm saldırılarını kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Filistin İçin İsrail ile Normalleşmeye Karşı Gazeteciler Girişimi’nde Fas medyasında çalışan 170 gazeteci yer alıyor.

GAZZE VE LÜBNAN'DA 49 GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ

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