Fas’taki selde can kaybı 18’e yükseldi

Fas’ta cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

Kuzey Afrika ülkesi Fas’taki sel felaketinde bilanço artıyor. Ülkenin güneyindeki Tata, Tiznit, Errachidia, Tinghir ve Taroudant eyaletlerinde yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükselirken, yetkililer ölenler arasında İspanya, Kanada ve Peru’dan 3 yabancı uyruklunun bulunduğunu bildirdi.

Sular altında kalan köylerde 4 kişinin kayıp olduğunu açıklayan yetkililer, 56 evin yıkıldığını, 110 yol ile elektrik, su ve telefon şebekelerinin hasar gördüğünü aktardı.