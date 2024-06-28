FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı

Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, "kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı" gerekçesiyle Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

Türkiye, 3 yılın ardından Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

FATF açıklamasında, Türkiye'nin "kara para aklama ve terörizmin finansmanı rejimi" konusunda Ekim 2021'de FATF tarafından belirtilen stratejik eksikliklerin giderilmesi için etkinliğini güçlendirdiğini belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi açıklama öncesi sosyal medya hesabından "Başardık" ifadesini kullandığı bir mesaj paylaşmıştı.

Başardık 🇹🇷 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 28, 2024

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin gri listeden çıkması finansal sistemimize güveni daha da artıracak. Terörizmin finansmanı ve kara parayla mücadele kararlılıkla yürütülecek" denildi.

TÜRKİYE 2021'DE GRİ LİSTEYE ALINMIŞTI FATF, 2021 yılında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye’nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu. FATF'nın güncellenen son gri listesinde şu ülkeler kaldı: "Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti, Kenya, Mali, Monako, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Venezuela, Vietnam, Yemen."

FATF NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) internet sitesinde yer alan bilgilere göre FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bünyesinde kuruldu.

FATF faaliyetlerini, Genel Kurul toplantıları ve çeşitli konularda çalışmak üzere oluşturulan çalışma gruplarının gerçekleştirdiği toplantılar yoluyla yürütüyor. FATF, her yıl üç Genel Kurul toplantısı gerçekleştiriyor. Bu toplantılar genellikle Ekim, Şubat ve Haziran aylarında yapılıyor.

FATF, üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetlenip değerlendiriliyor.

FATF'nin toplam 40 üyesi bulunuyor. Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF'e üye oldu.